"Za nami decyzja, teraz jej wykonanie. Wracamy do szkół: wracają dzieci z klas I-III, z najmłodszych roczników szkół podstawowych. Rozporządzenie w tej sprawie podpisałem w dniu wczorajszym. To, co zapowiedziałem w poniedziałek z ministrem Niedzielskim jest już ubrane w formę prawną" - powiedział minister edukacji i nauki na konferencji prasowej.

Poinformował, że zgodnie z rozporządzeniem, 18 stycznia do nauki stacjonarnej w szkołach wracają nie tylko uczniowie klas I-III szkół podstawowych, ale także wracają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym, nauka stacjonarna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w podmiotach leczniczych oraz jednostkach pomocy społecznej. "Szkoła ma obowiązek, w związku z powrotem dzieci do szkół z klas I-III zapewnić opiekę świetlicowa dla najmłodszych uczniów" - powiedział.

Ponadto dyrektorzy szkół - jak wskazał Czarnek - nadal mogą organizować uczniom klas maturalnych i ósmych konsultacje stacjonarne w szkołach, w grupach do pięciu osób. "Prosiłbym dyrektorów i nauczycieli o skorzystanie z tej możliwości, bo zbliżamy się do egzaminów: ósmoklasisty i maturalnych" - zaapelował.

"Możliwa będzie organizacja konkursów, olimpiad, turniejów w szkole, centrum lub placówce. Dajemy też możliwość szkolenia sportowego w szkołach i oddziałach sportowych oraz w szkołach i oddziałach mistrzostwa sportowego" - poinformował minister.

"Żeby wszystko odbywało się maksymalnie bezpiecznie dla środowiska szkolnego, dla nauczycieli, uczniów, dla pracowników administracyjnych i dla rodziców, tych uczniów, którzy będą szli do szkoły, wydaliśmy wytyczne wraz z ministerstwem zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym dla klas I-III" - przypomniał Czarnek.

"Najważniejsze informacje z tych wytycznych: jedna grupa uczniów - jedna sala, indywidualny plan dnia dla klasy, np. odrębne wejście do szkoły i przerwy o różnych godzinach. Te wymogi sanitarne, które już znamy od dawna, które dobrze realizujemy: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania, kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Trzeba o tym cały czas dzieciom przypominać (...). Wietrzenie sal i pomieszczeń w częściach wspólnych w czasie przerwy i w czasie zajęć. No, i w miarę możliwości ci sami nauczyciele w czasie zajęć dla danej klasy" - wymienił.

Wskazał, że są "to wytyczne i zalecenia, to nie są przepisy prawa powszechnie obowiązującego, obligującego wszystkich dyrektorów we wszystkich szkołach do ich pełnego zastosowania". Jak mówił, "dyrektorzy stosują je w miarę swoich możliwości. Wyjaśnił, że są różne szkoły, różne warunki. "W zdecydowanej większości przypadków będzie je można zastosować w 100 proc." - dodał.

"Pozostali uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i studenci, kontynuują naukę zdalną. To jest niestety konieczne z uwagi na sytuację pandemiczną, w jakiej się znajdujemy. Warunki bezpieczeństwa zdrowotnego zdaniem epidemiologów, wirusologów, również z rady medycznej przy panu premierze, pozwalają wyłącznie w kierunku nauczania stacjonarnego dla najmłodszych. Pozostali muszą uczyć się w trybie zdalnym" - wyjaśnił Czarnek.

Szef MEiN przypomniał, że "rząd przeznaczył 1 mld zł na informatyzację szkół, zakup sprzętu przez organy prowadzące". "W ramach tych pieniędzy ok. 300 tys. zł zostało przekazane na refundację zakupów, akcesoriów informatycznych" - dodał.

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech Justyna Orłowska poinformował, że przygotowano specjalną infolinię ze wsparciem technicznym dla nauczycieli, edukatorów, a także młodszych klas. Jak mówiła wsparcie techniczne będzie można uzyskać "każdego dnia tygodnia, w godzinach zajęć lekcyjnych, a także przed i po".

Infolinia +48 222 500 144 ma być czynna od poniedziałku do piątku w godz. 6-20 oraz w weekendy w godz. 8-18.

Ze względu na sytuację epidemiczną zajęcia stacjonarne dla wszystkich uczniów klas I-III w całym kraju zawieszono 8 listopada. W jej miejsce wprowadzono edukację zdalną. Uczniowie klas starszych przeszli na edukację zdalną 26 października. Wcześniej o tym, czy uczniowie w danej szkole uczyli się w formie stacjonarnej, zdalnej czy hybrydowej zależało od sytuacji epidemicznej w danej szkole lub na danym terenie. Lekcje w formie zdalnej prowadzone były do przerwy z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Zaraz po przerwie rozpoczęły się ferie zimowe w jednym terminie w całym kraju, które potrwają do 17 stycznia.

W ramach przygotowania do powrotu najmłodszych uczniów do szkół od poniedziałku odbywają się badania nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół na obecność SARS-CoV-2. Chęć udziału w badaniu wyraziło 165 tys. osób. W ciągu pierwszych trzech dni akcji pobrano wymazy od niemal 80 tys. osób, z których przebadano 60 tys. U 2 proc. osób badania potwierdziły zakażenie.