"Niestety, nie mogę dzisiaj obiecać, że dzieci wrócą do szkół [po feriach], ponieważ pandemia jest bardzo groźna i wokół nas ewidentnie już w wielu państwach widać skutki trzeciej fali. W związku z tym my bronimy się przed tą trzecią falą, ale pewnie w jakiejś wysokości ona do nas nadejdzie i dopiero za tydzień będziemy mogli więcej powiedzieć w tej kwestii" - powiedział Morawiecki podczas sesji Q&A na Facebooku.

"Niestety, nie mogę powiedzieć […] że na pewno dzieci wrócą do szkół np. w trzeciej dekadzie stycznia. Chciałbym, żeby przynajmniej częściowo dzieciaki od I do III wróciły do szkół, ale również tego na 100% nie możemy obiecać" - dodał premier.

Ze względu na pandemię ferie zimowe w całym kraju mają potrwać do 17 stycznia.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki, przed feriami nauka odbywała się w trybie zdalnym. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego uczyli się w tym trybie od 26 października, natomiast uczniowie klas I-III od 9 listopada.