Z trudną sytuacją próbują sobie radzić niektórzy nauczyciele. – Zamierzam zapytać starszych uczniów, czy mają ochotę spotkać się ze mną w szkole na boisku. Jak pogoda pozwoli, pogramy w piłkę, porzucamy do kosza. Idę właśnie z taką inicjatywą do dyrekcji – mówi Janusz Aftyka, nauczyciel z Poznania. Przekonuje, że nie zamierza siedzieć w domu ze świadomością, że większość dzieci ma przymusowy areszt domowy. Dyrektorka podstawówki w Białej (Wielkopolskie) Monika Marciniak nazywa absurdem zakaz wychodzenia z domu. – Liczyliśmy na to, że w ferie będziemy mogli odetchnąć. A tak po tygodniach siedzenia przed komputerem uczniów czeka dokładnie to samo. Dzieci z nudów znów usiądą przed monitorami – opisuje. Marciniak obawia się powrotu po takim odpoczynku do zdalnych lekcji. – Rozumiem, że zamknięcie dzieci teraz ma dać większe widoki na powrót do nauki stacjonarnej po 18 stycznia. Na razie to jednak nic pewnego. Obawiam się o starsze roczniki. Dzieci nie tylko tracą kondycję i obrastają w dodatkowe kilogramy, ale wpadają w apatię, z której coraz trudniej nam je wydobywać – podkreśla.