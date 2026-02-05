Gośćmi X EKS w 2025 roku było także wielu przedstawicieli administracji centralnej, w tym m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, Wicepremier i Minister Obrony Narodowej, Krzysztof Gawkowski, Wicepremier i Minister Cyfryzacji, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej czy Marcin Kulasek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kongres to także największa międzynarodowa konferencja o tematyce samorządowej – w ubiegłym roku uczestniczyło w niej ponad 450 gości z 40 krajów – głównie z Europy, ale także z Azji i USA.

Konferencja w 2025 roku miała także rekordową liczbę ponad 160 partnerów, w tym firm, instytucji, stowarzyszeń i mediów. Tak duża reprezentacja wszystkich sektorów umożliwiła wyjątkowo szeroką wymianę doświadczeń i kontaktów między liderami samorządów, administracji centralnej oraz biznesu. EKS dowiódł, że samorządy są nie tylko fundamentem, ale także kluczowym motorem rozwoju w dobie globalnych wyzwań. Partnerzy, pytani o powody zaangażowania, podkreślali przede wszystkim liczną obecność przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, udział osób i instytucji wpływających na kierunki rozwoju europejskiej samorządności oraz aktualność, różnorodność i wagę poruszanych tematów.

Tegoroczny Kongres odbędzie się pod hasłem: „Samorząd w czasach niepewności - lokalne odpowiedzi na globalne wyzwania.” Samorząd staje się pierwszą linią odpowiedzi na globalne kryzysy, takie jak zmiany klimatu, migracje czy niestabilność gospodarcza. Dzięki bliskości mieszkańców władze lokalne szybciej rozpoznają realne potrzeby swoich społeczności i lepiej reagują na nowe wyzwania.

Program EKS obejmuje ponad 250 wydarzeń – sesji plenarnych, paneli, debat, warsztatów, prezentacji i spotkań autorskich – podzielonych na osiem obszarów tematycznych: Polityka i Bezpieczeństwo, Zrównoważony Rozwój, Inwestycje Regionalne, Gospodarka i Finanse, Społeczeństwo, Zdrowie, Cyfrowy Samorząd, Kultura, Rekreacja i Turystyka. Przewidziano także wydarzenia specjalne, w tym ponad 20 spotkań autorskich.

/> />

Organizatorem XI Europejskiego Kongresu Samorządów jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, organizator Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Głównym partnerem Kongresu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl

"Dziennik Gazeta Prawna" jest partnerem medialnym wydarzenia.