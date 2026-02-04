Wiele gmin w Polsce finansuje niektóre zabiegi czy czipowanie zwierząt. To potocznie zwane „500 plus dla psa i kota”. Aby otrzymać zwrot pieniędzy, należy być mieszkańcem danej gminy oraz złożyć wniosek. Warto skontaktować się z gminą właściwą dla naszego miejsca zamieszkania, aby sprawdzić, czy przewiduje ona aktualnie dofinansowanie do zabiegów w wybranych placówkach oraz czipowania dla psów i kotów. Zazwyczaj takie informacje można uzyskać na stronie internetowej danej gminy.

Poniżej omawiamy zasady dofinansowania do kastracji i czipowania psów na podstawie gminy Warszawa i aktualnych informacji, które otrzymaliśmy od urzędu m. st. Warszawy. Warto się z nimi zapoznać, ponieważ zasady sfinansowania kastracji i czipowania są ustalane w podobny sposób w innych gminach w Polsce. W celu upewnienia się, jakie warunki finansowania możemy uzyskać w naszej miejscowości, należy skontaktować się bezpośrednio z daną gminą.

Z artykułu dowiesz się m.in.:

Czy finansowanie zabiegów kastracji oraz czipowania zwierząt przez m. st. Warszawa jest aktualne w 2026 r.?

Jaką kwotę dofinansowania można uzyskać?

Czy można we własnym zakresie wybrać placówkę, czy jest lista placówek, z którymi współpracuje m.st. Warszawa?

W przypadku listy – gdzie można ją znaleźć?

Jak przyznanie środków odbywa się w praktyce? Otrzymuje się je „do ręki” czy też otrzymuje je wskazana placówka?

Czy trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie zabiegów kastracji i czipowania?

Jeśli tak, to czy jest dostępny wzór wniosku?

Jak długo trzeba czekać na odpowiedź dotyczącą finansowania i na samo dofinansowanie?

Czy można liczyć na inne dofinansowania w kwestii zwierząt poza kastracją i czipowaniem?

„500 plus dla psa i kota”: Dofinansowanie w 2026 r.

Rozpoczęcie kolejnej edycji warszawskiej akcji kastracji i czipowania planowane jest w I kwartale 2026 r., przy czym termin ten może ulec zmianie w związku z koniecznością przeprowadzenia nowego zamówienia publicznego. Umowy są podpisywane na dwa lata. Poprzedni przetarg realizowany był w 2024 r.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie usług weterynaryjnych?

Zabiegi będzie można wykonać w zakładach leczniczych dla zwierząt, z którymi zostanie podpisana umowa na realizację zakontraktowanych usług weterynaryjnych. Tam też właściciele zwierząt wypełniają wniosek o kastrację czy czipowanie. Szczegółowe informacje na temat akcji znajdują się stronie Warszawa 19115 [KLIKNIJ-LINK].

Po podpisaniu umowy z wykonawcą na tej stronie zostanie opublikowany również wykaz lecznic dla zwierząt, w których będzie można zapisać się na wykonanie zabiegu kastracji. Na realizację zabiegów w akcji kastracji i czipowanie miasto przeznaczy 1,5 mln złotych.

Kastracja w narkozie infuzyjnej. Co dokładnie obejmuje koszt zabiegu?

M.st. Warszawa finansuje standardowe zabiegi kastracji w narkozie infuzyjnej, w liczbie maksymalnie dwóch zwierząt rocznie w odniesieniu do jednego właściciela.

Koszt zabiegu obejmuje:

wizytę kwalifikującą, w tym badanie kliniczne przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt,

wykonanie standardowego zabiegu kastracji w narkozie infuzyjnej,

zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia psa/kota z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku po zabiegu,

przekazanie psa/kota właścicielowi wraz z informacją o przeprowadzonym zabiegu i pisemnymi zaleceniami pooperacyjnymi,

opiekę pooperacyjną, w tym wizyty kontrolne, obejmującą (jeżeli jest to konieczne):

badanie kliniczne i kontrolę rany pooperacyjne

antybiotyk i jego podanie;

lek przeciwbólowy i jego podanie;

zdjęcie szwów.

Warunki skorzystania z zabiegu [LISTA]

Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez m.st. Warszawa jest:

posiadanie ważności uprawień (e-hologramu) i okazanie „Karty Warszawiaka” lub „Karty Młodego Warszawiaka” (dot. osób pełnoletnich),

okazanie dowodu tożsamości,

okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota),

wypełnienie w dwóch egzemplarzach przez właściciela zwierzęcia wniosku o wykonanie zabiegu kastracji psa/kota. Formularze dostępne są w zakładach leczniczych,

ukończenie przez zwierzę 6 miesiąca życia,

by pies/kot był oznakowany elektronicznie (zaczipowany),

by pies/kot posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie;

by pies/kot został poddany profilaktycznemu odrobaczeniu, w terminie zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii.

Czego nie pokrywa dofinansowanie?

Jeśli w trakcie wizyty kwalifikującej po badaniu klinicznym stwierdzona zostanie konieczność wykonania badań dodatkowych (np.: EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu), miasto nie pokrywa ich kosztów, jak również nie ponosi kosztów wykonania innych dodatkowych zabiegów/usług. Decydujące zdanie w sprawie rodzaju koniecznych badań ma lekarz, który będzie operował zwierzę.

Miasto nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu (np. ciąża, ropomacicze).

Zwierzę zapisywane przez właściciela na zabieg kastracji powinno być w dobrym stanie zdrowia oraz odpowiednio przygotowane do zabiegu. Lekarz weterynarii ma prawo odstąpić od przeprowadzenia wcześniej umówionego zabiegu, jeżeli zwierzę będzie chore lub właściciel nie przygotuje go odpowiednio do zabiegu.

Bezpłatne czipowanie zwierząt. Kto może z niego skorzystać? [WARUNKI]

Z czipowania mogą skorzystać właściciele zwierząt oraz organizacje pozarządowe.

Warunkiem skorzystania z bezpłatnego oznakowania psa/kota jest:

wypełnienie w dwóch egzemplarzach przez właściciela/organizację pozarządową/inny podmiot wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa/kota. Formularze są dostępne w lecznicach dla zwietrząt,

okazanie dowodu tożsamości,

okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota),

ukończenie przez zwierzę 12 tygodnia życia,

ponadto, w przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

M.st. Warszawa nie przewiduje innych dofinansowań w kwestii zwierząt poza kastracją i czipowaniem w 2026 r.