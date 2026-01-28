Przepisy nakładające na Narodowy Bank Polski obowiązek przedstawiania Ministerstwu Finansów m.in. planów rocznych dotyczących wyniku finansowego banku i trzyletnich prognoz w tym zakresie, mają wejść w życie od 1 czerwca br., choć wcześniej planowano datę 1 marca br. – wynika z najnowszej wersji projektu ustawy o NBP.

We wtorek dokument znalazł się w serwisie Rządowego Centrum Legislacyjnego. Ministerstwo opublikowało też wniosek o zwolnienie z rozpatrzenia projektu przez komisję prawniczą. „Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt bez uwag. Niemniej z uwagi na etap prac nad projektem zmieniona została data wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca 2026 r. na dzień 1 czerwca 2026 r.” – zaznaczyło MF.

Według resortu finansów „szczególnie istotne jest, aby ze względu na sztywne reguły dotyczące realizacji maksymalnego poziomu deficytu budżetu państwa nie dochodziło do sytuacji, gdy nieaktualne prognozy dochodów powodują w toku wykonywania budżetu państwa konieczność wygospodarowywania oszczędności”.

Projekt nowelizacji ustawy o NBP pierwotnie został przedstawiony w czerwcu ub.r. Bank centralny podchodzi do niego krytycznie. W grudniu ub.r. ocenił m.in., że „wobec zmienności i nieprzewidywalności wyniku finansowego NBP jego 3-letnie prognozowanie i wprowadzanie na tej podstawie wartości do średnioterminowych prognoz MF w żaden sposób nie poprawi realizmu prognoz MF, ani nie przybliży ich do najbardziej prawdopodobnego scenariusza”.

NBP w 2021 r. wykazał rekordowy wynik finansowy 10,97 mld zł (z czego 95 proc. jest przekazywane do budżetu państwa). Później notował straty. W 2022 r. ujemny wynik sięgał 17 mld zł. Rok później NBP miał najwyższą stratę w historii: 20,8 mld zł. W 2024 r. bank centralny był na minusie 13,4 mld zł. W związku z umocnieniem naszej waluty, co przekłada się na spadek liczonej w złotych wartości aktywów w walutach, strata się powtórzyła także w 2025 r. Jej wysokość na razie nie jest znana. Sprawozdanie finansowe banku zostanie opublikowane w kwietniu. ©℗