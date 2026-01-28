Renta alkoholowa – czy takie świadczenie w ogóle istnieje?

Mimo że oficjalnie nie funkcjonuje renta alkoholowa, to w praktyce określa się w ten sposób świadczenie wypłacane osobom, które utraciły zdolność do pracy na skutek poważnych schorzeń będących następstwem nadużywania alkoholu – przykładowo przez choroby wątroby. Wysokość świadczenia uzależniona jest od stopnia niezdolności do pracy. Po tegorocznej waloryzacji, minimalne świadczenie wzrośnie prawdopodobnie do:

1901,71 zł – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,

– dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, 1426,28 zł – w przypadku osób częściowo niezdolnych do pracy.

Kody chorobowe ZUS: jak Polska identyfikuje skutki nadużywania alkoholu?

Chociaż Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) nie prowadzi ewidencji rent przyznawanych osobom uzależnionym od alkoholu, posiada statystyki dotyczące określonych kodów chorobowych. Na ich podstawie można oszacować skalę wypłat świadczeń kierowanych do osób zmagających się z konsekwencjami nadużywania alkoholu. ZUS posługuje się obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja X (ICD-10). Dysponuje zestawieniem danych dla następujących kodów jednostek chorobowych:

F10 - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu,

K70 - Alkoholowa choroba wątroby,

T51 - Efekt toksyczny alkoholu,

X45 - Przypadkowe zatrucie przez narażenie na alkohol,

Y15 - Zatrucie przez narażenie na alkohol, o nieokreślonym zamiarze,

Y90 - Działanie alkoholu na podstawie oznaczenia jego poziomu we krwi.

Miliardy na leczenie i miliony na zasiłki. Statystyki NFZ i ZUS

Koszty alkoholizmu w Polsce: co mówią najnowsze dane za 2024 rok?

Ile Polska wydaje na alkoholików? Według danych ZUS w 2024 roku wypłacono 2,5 tys. świadczeń z tytułu niezdolności do pracy na łączną kwotę 61,4 mln zł. Dotyczy to jednak tylko świadczeń wypłacanych na podstawie powyższych kodów chorobowych. Dane dotyczące 2025 roku będą dostępne dopiero w III kwartale 2026 roku.

Ile osób pobiera świadczenia z powodu alkoholu? Zaskakujący trend spadkowy

rok liczba wypłaconych świadczeń wartość wypłaconych świadczeń 2020 3,8 tys. 55,3 mln zł 2021 3,5 tys. 53,8 mln zł 2022 3,0 tys. 53,1 mln zł 2023 2,7 tys. 56,1 mln zł 2024 2,5 tys. 61,4 mln zł

Miliard na alkohol kontra grosze na raka piersi. Szokujące dane NFZ

Z kolei z danych NFZ wynika, że refundacja świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z rozpoznaniem zatrucia alkoholem albo uzależnienia od alkoholu wyniosła ok. 993,6 mln zł. Podczas gdy na leczenie skutków alkoholizmu wydajemy z budżetu NFZ blisko miliard złotych rocznie, Agencja Badań Medycznych (finansowana z budżetu państwa) na badania jednego z najgroźniejszych nowotworów kobiecych, mające zrewolucjonizować leczenie w Polsce, przeznacza zaledwie ułamek tej kwoty – 34,1 mln zł. To szokujące zestawienie, biorąc pod uwagę, że każdego dnia15 Polek umiera na raka piersi.