Harmonogram zmian w sieciach komórkowych: Kto i kiedy wyłącza sygnał?

Jako pierwszy na wygaszenie technologii 3G zdecydował się operator T-Mobile, który zakończył ten proces już w 2023 roku. Obecnie prace trwają w sieci Orange – tam wyłączanie technologii ma się zakończyć w najbliższym czasie na obszarze całej Polski. Wkrótce na podobny krok ma zdecydować się również sieć Play. Najdłużej z 3G będą mogli korzystać klienci Plusa, który planuje wyłączenie tej sieci dopiero w 2027 roku.

Co wyłączenie sieci 3g oznacza dla użytkownika?

Osoby korzystające ze starszych telefonów, które nie są przystosowane do odbioru technologii LTE i 5G, muszą liczyć się z istotnymi ograniczeniami:

Brak dostępu do internetu: Starsze urządzenia stracą możliwość łączenia się z siecią.

Problemy z multimediami: Choć funkcja odbierania SMS-ów i wykonywania połączeń głosowych powinna być nadal dostępna, wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS najprawdopodobniej nie będzie już możliwe.

Konieczność wymiany sprzętu: Użytkownicy starszych modeli będą zmuszeni wymienić telefony na nowsze modele (smartfony) na własny rachunek.

Warto zaznaczyć, że operatorzy nie przewidują urzędowych rekompensat finansowych dla klientów z tytułu wyłączenia 3G. Nie wykluczają jednak przygotowania ofert promocyjnych na wymianę sprzętu dla swoich stałych abonentów.

Jak sprawdzić, czy Twój telefon obsłuży nowe standardy?

Aby uniknąć nagłego odcięcia od usług, warto już teraz zweryfikować swoje urządzenie. Można to zrobić na kilka sposobów: