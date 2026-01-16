Zgłoszenia o awariach zaczęły pojawiać się w dużej liczbie po godz. 16 czasu polskiego. Zarejestrowano kilkadziesiąt zgłoszeń o problemach ze stroną internetową, aplikacją i połączeniami z serwerem.

Dostęp do X zaczął być przywracany po godz. 17. Nie wiadomo, jaka była przyczyna awarii - powiadomił Downdetector.

W Polsce najwięcej zgłoszeń dotyczących utrudnień w korzystaniu z platformy X napłynęło z dużych miast, m.in. z Warszawy, Krakowa, Łodzi, Szczecina i Trójmiasta.

Portal X jest własnością amerykańskiego miliardera Elona Muska, który kupił akcje firmy w kwietniu 2022 r. za 44 mld dolarów. (PAP)