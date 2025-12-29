Syndyk masy upadłości ROTR Spółdzielni Mleczarskiej w Rypinie wystawił na sprzedaż nieruchomości należące do niegdyś jednego z największych zakładów mleczarskich w kraju. Chodzi o grunty zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 88 440 mkw., położone przy ul. Mleczarskiej w Rypinie. Cena wywoławcza całego pakietu została ustalona na poziomie co najmniej 17,075 mln zł.

Grunty po mleczarni wystawione na sprzedaż

Zgodnie z warunkami postępowania upadłościowego dopuszczalne jest składanie ofert na wydzielone części majątku, jednak pierwszeństwo będzie miała propozycja zakupu wszystkich nieruchomości łącznie. Warunkiem udziału w przetargu była wpłata wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej. Oferty ostały otwarte 18 grudnia 2025 r.

Sprzedaż gruntów to kolejny etap porządkowania majątku po spółdzielni, która w 2009 r. była dziewiątą największą mleczarnią w Polsce. ROTR, działająca nieprzerwanie od 1926 r., przez dekady rozwijała produkcję mleka w proszku, wyrobów UHT oraz serów, a jej zakład był jednym z filarów lokalnej gospodarki.

Nie było chętnych na przejęcie mleczarni

Upadłość ogłoszona w październiku 2018 r. zamknęła jednak historię przedsiębiorstwa. Na kondycję finansową spółdzielni wpłynęły m.in. czynniki zewnętrzne, w tym rosyjskie embargo, ale również – jak ustaliła prokuratura – nieprawidłowości w zarządzaniu. Byłemu prezesowi postawiono zarzuty dotyczące wyrządzenia szkody przekraczającej 60 mln zł; proces w tej sprawie rozpoczął się na początku 2024 r.

Po bankructwie syndyk próbował sprzedać całe przedsiębiorstwo jako funkcjonujący zakład, jednak bez powodzenia. Stopniowo zbywano więc maszyny i wyposażenie, aby choć częściowo spłacić wierzycieli, w tym rolników dostarczających mleko. Dziś to właśnie grunty po dawnej mleczarni stanowią kluczowy składnik masy upadłości i największą nadzieję na odzyskanie części utraconych środków.