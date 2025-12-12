- Świadczenie mieszkaniowe dla funkcjonariuszy – nawet 1800 zł miesięcznie dla blisko 98% pracowników służb
Świadczenie mieszkaniowe dla funkcjonariuszy – nawet 1800 zł miesięcznie dla blisko 98% pracowników służb
Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów (NSZZ Policjantów) ogłosił historyczną wiadomość: w najbliższy poniedziałek rozpoczną się przelewy świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Jest to rezultat wieloletnich negocjacji prowadzonych przez stronę związkową i efekt realizacji kluczowych zapisów porozumienia z 6 marca 2025 roku.
Związek podkreśla, że decyzja ta, możliwa dzięki uruchomieniu rezerwy celowej przez resort, oznacza, że blisko 98% funkcjonariuszy otrzyma długo wyczekiwane wsparcie finansowe, które ma realnie poprawić ich warunki bytowe i socjalne w obliczu rosnących kosztów utrzymania.
Nowe świadczenie mieszkaniowe: z wyrównaniem od lipca, całkowicie zwolnione z podatku
Nowe świadczenie ma charakter systemowy i stanowi znaczącą motywację do służby.
- Wysokość wsparcia: funkcjonariusze mogą otrzymać od 900 zł do nawet 1800 zł miesięcznie netto (np. w garnizonach o najwyższych kosztach życia, jak Warszawa).
- Zwrot za ubiegłe miesiące: co najważniejsze, pierwsza wypłata zostanie zwiększona o wyrównanie za okres od 1 lipca 2025 roku, co oznacza znaczący zastrzyk gotówki tuż przed świętami.
- Nieopodatkowany zysk: świadczenie mieszkaniowe jest całkowicie zwolnione z podatku, co czyni je niezwykle atrakcyjną formą wsparcia.
Ważne
Warunkiem otrzymania wyrównania od lipca było złożenie wniosku do 15 grudnia 2025 roku.
Wysokość świadczenia mieszkaniowego w zależności od lokalizacji
|Kwota świadczenia (miesięcznie, netto)
|Kryterium lokalizacyjne
|900 zł
|Miejscowości o niskich kosztach życia, mniejsze miasta, obszary wiejskie, garnizony w regionach o niskich cenach najmu
|1200 zł – 1500 zł
|Miejscowości o średnich kosztach życia, miasta wojewódzkie średniej wielkości
|Do 1800 zł
|Miejscowości o najwyższych kosztach życia, np. Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot), inne metropolie
Nowe przepisy 2025: świadczenie mieszkaniowe dla szerokiego wachlarza służb mundurowych
Nowe przepisy (Ustawa z dnia 12 września 2025 r.) obejmują szeroki wachlarz służb mundurowych, ujednolicając zasady zakwaterowania na wzór Sił Zbrojnych RP. Świadczenie przysługuje funkcjonariuszom służby przygotowawczej i stałej, m.in. z:
- Policji
- Straży Granicznej (SG)
- Państwowej Straży Pożarnej (PSP)
- Służby Ochrony Państwa (SOP)
- Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)
- Agencji Wywiadu (AW)
- Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) i Służby Wywiadu Wojskowego (SWW)
Nowe zasady wyboru świadczenia mieszkaniowego
Uelastycznienie prawa do zakwaterowania jest kluczowym elementem reformy. Funkcjonariusz ma prawo wyboru sposobu naliczania świadczenia, które zależy od:
- miejsca zamieszkania
- albo miejsca pełnienia służby
Ważne
Wybór opcji miejsca pełnienia służby oznacza utratę prawa do zwrotu kosztów dojazdu (tzw. "dojazdówki").
Wysokość świadczenia mieszkaniowego jest wypadkową stawki bazowej (300 zł) oraz mnożnika lokalizacyjnego przypisanego do danego powiatu, odzwierciedlającego rynkowe koszty najmu.
Zryczałtowana "dojazdówka"
Reforma wprowadza również uproszczoną formę zwrotu kosztów dojazdu:
- 140 zł (dystans do 30 km)
- 180 zł (dystans 30-50 km)
- 220 zł (dystans powyżej 50 km)
Podwójny zastrzyk gotówki na święta: dodatkowe premie świąteczne dla funkcjonariuszy
Przedświąteczny okres przyniesie funkcjonariuszom służb mundurowych nie jeden, lecz dwa znaczące bonusy finansowe. Oprócz startujących właśnie przelewów świadczenia mieszkaniowego (nawet 1800 zł z wyrównaniem od lipca), mundurowi otrzymają również wyższe premie świąteczne.
To efekt skutecznego działania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów (NSZZ Policjantów). Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów, Rafał Jankowski, wystąpił 20 listopada br. z wnioskiem do Komendanta Głównego Policji, gen. insp. Marka Boronia, o zwiększenie środków na nagrody.
Komendant Główny przychylił się do tego postulatu. Oznacza to, że funkcjonariusze otrzymają zwiększone nagrody wypłacone jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.
