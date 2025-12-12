Nowelizacja rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną - tzw. rozporządzenie taryfowego, ma być odpowiedzią na problemy związane z bilansowaniem podaży i popytu na energię elektryczną w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Zmiany w opłacie jakościowej

„Z jednej strony spadek dostarczanej z sieci energii elektrycznej do obiorców końcowych, a z drugiej istotny wzrost produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, powodują postępujący wzrost korzystania przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego z nierynkowego redysponowania źródeł odnawialnych (przymusowego ograniczania produkcji energii, kiedy podaż przekracza popyt i stanowi zagrożenie dla stabilności sieci - PAP)” - wskazano w uzasadnieniu.

W projekcie noweli przewidziano zmianę definicji tzw. odbiorcy specjalnego opłaty jakościowej. Nowo zdefiniowana kategoria ma objąć odbiorców energii pobierających i zużywających przy wykorzystaniu sieci prądu o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym na własne potrzeby niezwiązane z magazynowaniem, wytwarzaniem, przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, nie mniej niż 200 GWh z wykorzystaniem nie mniej niż 50 proc. mocy umownej, dla których koszt energii elektrycznej stanowi nie mniej niż 15 proc. wartości produkcji.

Tacy odbiorcy - np. duże zakłady przemysłowe, centra logistyczne, centra handlowe, szpitale - zgodnie zakładanymi w projekcie regulacjami, mają wnosić niższe opłaty z tytułu stawki jakościowej. Celem zmian jest „zmniejszenie całkowitych kosztów funkcjonowania systemu elektroenergetycznego poprzez absorpcję nadwyżek energii z OZE, redukcję kosztów redysponowania i ograniczeń generacji OZE (ograniczenie konieczności coraz większej redukcji OZE w przypadku utrzymania spadkowego trendu zużycia energii elektrycznej), lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury WN/NN bez konieczności nowych inwestycji oraz ograniczenie strat sieciowych”.

Proponowane w nowelizacji rozwiązanie ma też umożliwić zatrzymanie spadkowego trendu zużycia energii elektrycznej przez odbiorców przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym, jak również na stanowić zachętę do wzrostu tego zużycia w najbliższych latach. Rozwiązanie dotyczyć będzie zarówno istniejących odbiorców, jak również nowych, dla których w wyniku proponowanego rozwiązania wprowadzone zostaną zachęty do przyłączania i korzystania z sieci.

Jak wskazano w ocenie skutków regulacji (OSR) nowela ma też przyczynić się do ograniczenia nadmiernej rozbudowy sieci, związanej z koniecznością wyprowadzenia energii elektrycznej wyprodukowanej w sieciach średnich i niskich napięć do sieci napięć najwyższych. W ocenie resortu klimatu i środowiska pozwoli to ograniczyć straty sieciowe związane z przesyłaniem tej energii na duże odległości.

Zyskać mają odbiorcy końcowi

Jak przekazało MKiŚ, proponowane rozwiązanie przełoży się na koszty dostarczania energii elektrycznej do wszystkich odbiorców.

„Zgodnie z zasadą odzwierciedlenia kosztów (cost-reflectivity), taryfy powinny przenosić rzeczywiste koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa energetyczne. Obecne przepisy nie przewidują mechanizmów odzwierciedlających w wystarczającym stopniu oddziaływanie odbiorców na koszty Krajowego Systemu Elektroenergetycznego” - zauważono w OSR.

Jak wynika z oceny skutków regulacji, wzrost stawki jakościowej dla odbiorców końcowych niebędących odbiorcami specjalnymi wyniesie około 9,7 proc. Spowoduje to wzrost płatności dla wszystkich odbiorców, poza grupami G (głównie gospodarstw domowych - PAP) o ok. 1,04 proc. Dla odbiorców z grup G analogiczny wzrost wyniesie około 0,7 proc.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.