Kids Alert ostrzega: niebezpieczne treści na TikToku – „moja data” może zwiastować śmierć samobójczą

W aplikacji TikTok rośnie liczba materiałów określanych jako „moja data”. Wśród wykorzystywanych fraz wskazano „moja data śmierci”, „moja data wypada dziś”, a także konkretne daty, które inni użytkownicy błędnie postrzegają, jako datę urodzin. Zdaniem autorów alertu, tego typu publikacje mogą być „zwiastunem śmierci samobójczej”.

Popularność materiałów na TikToku stale rośnie

Jak wynika z analizy Instytutu Monitorowania Mediów, wzrost popularności takich treści obserwowany jest od października. Niektóre publikacje osiągają nawet ponad milion wyświetleń.

Algorytm TikToka może automatycznie pokazywać niepokojące treści i oddziaływać na psychikę nastolatków

Publikowane na TikToku treści mogą pośrednio oddziaływać na psychikę nastolatków intensywnie korzystających z platformy. Dodatkowym problemem jest fakt, że algorytm może automatycznie proponować kolejne podobne materiały, jeśli użytkownik natrafi na nie w wrażliwym momencie. W komunikacie przywołano analizę dwóch przypadków samobójstw nastolatków, w których – jak wskazano – na kontach tych osób znaleziono „wysoce niepokojące treści”.

Apel do rodziców w KidsAlert

Pojawił się również apel do rodziców o większą czujność. Zaznaczono równocześnie, że algorytmy generują dla każdego użytkownika unikalny strumień treści - „twój TikTok może wyglądać zupełnie inaczej niż TikTok twojego dziecka”.