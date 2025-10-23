Amnesty International oskarża TikTok o zwiększoną ekspozycję młodych ludzi na treści związane z samobójstwami. W raporcie opublikowanym 21 października 2025 r. francuski oddział organizacji pozarządowej Amnesty International potępił „spiralny” efekt algorytmu portalu społecznościowego TikTok i oskarżył go o rozpropagowywanie treści związanych z samobójstwem lub samookaleczeniem.

Jak ustaliła organizacja, nastolatkom, którzy wykazują zainteresowanie treściami związanymi ze smutkiem lub cierpieniem psychicznym, w ciągu niecałej godziny wyświetlają się „treści depresyjne, dołujące”.

Katia Roux z Amnesty International przekazała, że sporządzony przez organizację raport dostarcza nowych dowodów na to, że TikTok naraża młodych ludzi na swojej platformie na treści, które mogą być szkodliwe, normalizujące, bagatelizujące, trywializujące, a nawet idealizujące depresję, samookaleczenie lub samobójstwo.

TikTok: Oferujemy nastolatkom odpowiednie do ich wieku doświadczenia

TikTok zapewnił, że „aktywnie oferuje nastolatkom bezpieczne i odpowiednie do ich wieku doświadczenia”. „Dziewięć na dziesięć filmów naruszających nasze zasady jest usuwanych jeszcze przed ich obejrzeniem” – przekazał portal.

Eksperyment Amnesty International i filmy wyrażające myśli samobójcze

Amnesty, która opublikowała już w 2023 roku raport na temat algorytmu portalu społecznościowego, stworzyła na TikToku trzy fałszywe profile 13-latków i kazała im przeglądać spersonalizowany kanał nazwany „Dla Ciebie”, aby obejrzeć kilka godzin treści wywołujących „smutek lub problemy ze zdrowiem psychicznym”.

„W ciągu piętnastu do dwudziestu minut od rozpoczęcia eksperymentu wszystkie trzy kanały zawierały niemal wyłącznie filmy o tematyce zdrowia psychicznego, a nawet połowa z nich zawierała treści smutne i depresyjne. Na dwóch z trzech kont filmy wyrażające myśli samobójcze pojawiły się w ciągu czterdziestu pięciu minut” – czytamy w raporcie Amnesty International.

Wnioski z raportu: TikTok wciąż naraża młodych ludzi

– TikTok nie podjął odpowiednich działań w celu identyfikacji i zapobiegania zagrożeniom, na jakie platforma naraża młodych ludzi – przekazała Katia Roux, wskazując na niewypełnienie obowiązków nałożonych przez DSA od sierpnia 2023 r. – Mamy szczerą nadzieję, że (...) te nowe dowody zostaną zbadane i wzięte pod uwagę w celu przyspieszenia dochodzenia wszczętego przez Komisję Europejską – dodała.

W lutym 2024 r. Komisja Europejska wszczęła dochodzenie w sprawie TikToka w związku z domniemanymi zaniedbaniami w zakresie ochrony nieletnich.

„TikTok jest zaprojektowany, aby uzależniać”

Na polskiej stronie internetowej Amnesty International zamieszczono historie osób, które opowiedziały o swoich doświadczeniach z TikTokiem. M.in. w ten sposób ujawniono, w jaki sposób TikTok zachęca do niezdrowego korzystania z aplikacji.

Luis, 21-letni student studiów licencjackich w Manili, u którego zdiagnozowano chorobę afektywną dwubiegunową, opowiedział Amnesty International o swoich doświadczeniach z kanałem „Dla Ciebie” na TikToku.

To królicza nora i wszystko zaczyna się od jednego filmu. Jeśli jeden film jest w stanie przyciągnąć twoją uwagę, nawet jeśli ci się nie podoba, zostanie wyświetlony następnym razem, gdy włączysz TikToka, a ponieważ wydaje ci się znajomy, oglądasz go ponownie, a następnie częstotliwość jego wyświetlania w twoim kanale rośnie wykładniczo – powiedział Luis.

Francis, 18-letni student z prowincji Batangas na Filipinach:

Kiedy oglądam smutne wideo, do którego mogę się odnieść, nagle cały mój kanał „Dla Ciebie” jest smutny. To wpływa na moje samopoczucie.

Inna osoba z grupy fokusowej mówi:

Treści, które oglądam, prowadzą do tego, że zaczynam się zastanawiać, na przykład filmy, w których ktoś jest chory lub samodiagnozuje się. Wpływa to na moją psychikę i sprawia, że czuję się, jakbym miał te same objawy, co też powoduje zaniepokojenie. I nawet ich nie oglądam, po prostu pojawiają się w moim kanale.

Joyce, 21-latka z Filipin, powiedziała:

Usunęłam go [TikToka] na jakiś czas, ponieważ byłam od niego bardzo uzależniona… Spędzałam tam wiele godzin.

Samobójstwa i próby samobójcze osób poniżej 19 r.ż. w 2024 r. w Polsce

Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji w 2024 r. samobójstwo popełniło 127 osób poniżej 19 r.ż., z czego 72 popełnili nieletni chłopcy. Dla porównania w całej populacji sytuacja ta jest inna. Na 4845 samobójstw aż 4088 dotyczyło mężczyzn.

Z policyjnych statystyk wynika, że w 2024 r. było 2054 prób samobójczych wśród osób poniżej 19 r.ż., z czego 1599 dotyczyło dziewcząt. Dr Witkowska z Komendy Głównej Policji przyznaje jednak, że dane w tym zakresie nie oddają w pełni rzeczywistości. Część przypadków nie jest zgłaszanych, a o próbach samobójczych wiedzą tylko najbliżsi – zazwyczaj rodzice, rzadziej przyjaciele.

Raport Amnesty International. Potrzeba edukacji cyfrowej i większej odpowiedzialności platform

Raport Amnesty International ponownie zwraca uwagę na zagrożenia, jakie niesie ze sobą działanie algorytmów mediów społecznościowych. Choć TikTok zapewnia, że dba o bezpieczeństwo młodych użytkowników i usuwa nieodpowiednie treści, wyniki badań organizacji wskazują, że problem wciąż pozostaje poważny. Kluczowe jest nie tylko zaostrzenie kontroli nad platformami, ale także edukowanie młodych ludzi, rodziców i nauczycieli w zakresie świadomego korzystania z internetu. Połączenie regulacji prawnych i edukacji może skutecznie ograniczyć wpływ szkodliwych treści na zdrowie psychiczne nastolatków.