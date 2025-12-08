Na maszynach mają się doskonalić przyszli piloci AH-64 Apache. Przewagą włoskiej oferty jest to, że koncern Leonardo ma już swoje zakłady w podlubelskim Świdniku. Prezes Airbus Helicopters, Bruno Even, przekonuje jednak w rozmowie z DGP, że ich H145M to dla polskich lotników „odpowiednie i zaawansowane rozwiązanie”, które uzupełni program szkolenia. Polska ma z programu SAFE do wydania na uzbrojenie 44 mld euro. ©℗
