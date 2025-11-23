Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to utrudnienia występują w stolicy Małopolski, o czym poinformowało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Skrócone zostały niektóre linie autobusowe aglomeracyjne do okolicznych miejscowości, np. do Zielonek, Jurczyc i Dąbrowy Szlacheckiej. Na trasach linii aglomeracyjnych należy liczyć się z opóźnieniami. W granicach Krakowa autobusy i tramwaje jeżdżą po stałych trasach (stan przed południem). Z upływem dnia – jak wynika z informacji MPK – sytuacja się poprawia.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie podało, że pracuje 218 jednostek, w tym 57 solarek. Główne drogi są czarne, mokre i w pełni przejezdne. Wykonywane są stałe objazdy dyspozytorskie, a pracownicy MPO korzystają z monitoringu miejskiego i są w stałym kontakcie z MPK.

Według informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wszystkie drogi w Małopolsce są przejezdne. Cały czas prowadzone są działania służb drogowych związane z odśnieżaniem i utrzymaniem przejezdności dróg. Nawierzchnie są czarne, czarne mokre, lokalnie występuje błoto pośniegowe. Na drogach pracuje 80 jednostek sprzętowych GDDKiA i 70 jednostek sprzętowych Zarządu Dróg Wojewódzkich.