Dochody zostały zrealizowane w 74,5 proc. kwoty zakładanej w ustawie budżetowej. Na koniec października wynosiły 471,7 mld zł. W przypadku podatków pośrednich wykonanie sięgnęło 77,2 proc. planu. VAT i podatek akcyzowy dały łącznie 349,6 mld zł. Sam VAT przyniósł 268,5 mld zł. Jak podaje Ministerstwo Finansów, dochody z tego podatku były wyższe o prawie 25 mld zł niż rok wcześniej. Niższa od zakładanej ścieżka wpływów z VAT to według ekonomistów główny powód, dla którego istniało ryzyko nowelizacji ustawy budżetowej.

Dochody budżetu państwa z PIT wciąż na minusie. Ale już tylko symbolicznym

Z podatku dochodowego od osób prawnych budżet państwa uzyskał w pierwszych 10 miesiącach tego roku 53 mld zł. To 74,9 proc. całorocznego planu.

Ustawa budżetowa przewiduje, że z podatku dochodowego od osób fizycznych kasa państwa zyska w tym roku 31,7 mld zł. Po 10 miesiącach tego roku budżet ma jednak w tej pozycji wciąż "dochody ujemne". Na koniec października było to -20,2 mln zł.

Resort finansów tłumaczy to zmianami w finansowaniu samorządów. „Całkowite wpływy sektora finansów publicznych z PIT, to jest budżetu państwa i JST, wyniosły 160,6 mld zł i były wyższe o 19,3 mld zł (13,6 proc.) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. W warunkach porównywalnych, bez reformy dochodów JST, dochody budżetu państwa z PIT wyniosłyby ok. 90,4 mld zł, to jest 12,2 proc. więcej niż rok wcześniej” – zaznacza resort finansów.

Spłata obligacji funduszy pozabudżetowych podnosi wydatki

Wydatki budżetowe po 10 miesiącach 2025 roku były o 49,4 mld zł wyższe niż rok wcześniej. „Porównując z okresem styczeń - październik 2024 roku wyższe wykonanie wydatków wynika z przekazania środków w łącznej wysokości 56,2 mld zł: 34,6 mld zł na spłatę zobowiązań z tytułu obligacji wraz z odsetkami Polskiego Funduszu Rozwoju wyemitowanych w roku 2020 na sfinansowanie rządowego programu „Tarcz Finansowych”; 21,6 mld zł do Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na sfinansowanie zobowiązań głównie z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych na rzecz funduszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w latach 2020-2023” - podaje resort finansów.

Te transfery są kompensowane przez mniejsze środki na rzecz samorządów. „W ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było niższe o 60,7 mld zł, z uwagi na zmianę ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wprowadziła istotne zmiany m.in. w zasadach ustalania subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Od 2025 r. subwencja ogólna ma charakter uzupełniający, stąd niższa, w porównaniu do roku 2024, kwota wydatków dla tej części” – wskazuje MF.

Największe pozycje wydatkowe budżetu

Wyższe wydatki dotyczą innych części budżetu. Największe pozycje wydatkowe po 10 miesiącach 2025 r. to: