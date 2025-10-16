MF prezentuje trzy zestawienia: „zwykłych” płatników o obrotach przekraczających równowartość 50 mln euro, podatkowych grup kapitałowych i spółek nieruchomościowych. My wszystkie te grupy traktujemy łącznie. Prócz ogólnego zestawienia stworzyliśmy kilka rankingów „branżowych” – dotyczących firm działających w branżach o szczególnym znaczeniu dla gospodarki (lub takich, które powinny mieć szczególne znaczenie).

Ogólny ranking płatników CIT nie przynosi zaskoczenia. Na górze listy znajdują się banki i duże firmy państwowe. Liderem – podobnie jak rok wcześniej – jest PKO BP, największy krajowy bank (w zestawieniach MF prezentowane są dane podatkowej grupy kapitałowej). Wyprzedza on kolejnych dwóch graczy z rynku finansowego: Pekao i Santander Bank Polska. Te trzy instytucje zapłaciły łącznie za ubiegły rok niemal 5,8 mld zł CIT. Obecne tylko w pierwszej dziesiątce banki wsparły budżet kwotą przekraczającą 8,1 mld zł. Dla instytucji finansowych nie stworzyliśmy osobnej kategorii. Być może powinniśmy to zrobić za dwa lata, gdy obowiązywać je będzie zaporowa 30-proc. stawka podatku dochodowego, jaką chce wprowadzić dla banków resort finansów.

Rankingi branżowe otwiera przemysł. Orlen, grupa KGHM i PGE zapłaciły za 2024 r. 3,1 mld zł CIT. Przy tym w przypadku koncernu paliwowego i największej krajowej firmy energetycznej faktyczne kwoty były wyższe. Znajdujące się na liście resortu finansów spółki Orlenu wpłaciły 1,5 mld zł. Niewiele mniej dostarczyły do kasy państwa spółki z grupy PGE. W rankingu bierzemy jednak dane w takiej postaci, w jakiej przedstawia je resort finansów. Liderem zestawienia w branży handlowej jest Jeronimo Martins Polska – właściciel sieci Biedronka (trójka liderów zadeklarowała CIT w wysokości 1,5 mld zł), w szeroko rozumianej branży technologicznej – P4, czyli sieć komórkowa Play (razem z Allegro i Inpostem zapłaciły niemal miliard CIT za 2024 r.), a w kategorii „cyfrowa gospodarka”, która nawiązuje do innego realizowanego przez nas cyklu – Apple Poland. Wśród spółek prywatnych z polskim kapitałem najwięcej CIT dostarczyło odzieżowe LPP. ©℗