„Zarząd Krajowy Razem zdecydował dziś jednogłośnie o skreśleniu (posłanki - PAP) Pauliny Matysiak z listy członkiń Razem” - czytamy w czwartkowym komunikacie na X. Partia podkreśliła, że Matysiak od „dłuższego czasu” nie uzgadniała swoich działań i nie współpracowała z partią, a „liczne próby włączenia jej w prace Razem” okazały się nieskuteczne.

Według Razem, działania Matysiak nie uwzględniały strategii partii na „budowę alternatywy dla PO-PiSu”. „Rok temu grupa polityczek próbowała swoimi indywidualnymi decyzjami zapisać Razem do bloku Tuska. Nie pozwoliliśmy na to. Razem nie zapisze się też do drugiego z tych szkodliwych dla Polski obozów” - czytamy.

„Przez lata współpracowaliśmy i za to dziękujemy. Pozostajemy oczywiście gotowi do wspólnych działań w Sejmie w sprawach transportu i w innych kwestiach ważnych z perspektywy rozwoju Polski” - dodano.(PAP)