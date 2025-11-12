Na początku października tego roku w tej sprawie Parlament Europejski uchylił Obajtkowi immunitet europosła na wniosek skierowany jeszcze przez poprzedniego ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego Adama Bodnara.

Obajtek jest przesłuchiwany w sprawie zawarcie przez Orlen dwóch umów na usługi detektywistyczne z firmą wskazaną przez Obajtka. Z ustaleń prokuratora wynika, że wcześniej ta firma świadczyła usługi w zakresie osobistej ochrony Obajtka i jego majątku.

Co prokuratura zarzuca Obajtkowi?

W grudniu zeszłego roku, gdy wniosek o uchylenie immunitetu trafiał do Parlamentu Europejskiego rzeczniczka PG prok. Anna Adamiak informowała, że Prokuratura Regionalna w Warszawie zajmuje się sprawą niedopełnienia obowiązków przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą Orlenu. „W postępowaniu tym zgromadzono materiał dowodowy w postaci zeznań świadków, wyjaśnień podejrzanych, dokumentacji, w tym umów, raportów i faktury VAT, uzasadniający dostatecznie podejrzenie popełnienia przez Daniela Obajtka przestępstwa wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym w ramach sprawstwa polecającego” - przekazała rzeczniczka PG.

Wyjaśniła, że zachowanie Obajtka miało polegać na tym, iż pełniąc funkcję prezesa Orlenu i „sprawując bezpośredni nadzór nad działalnością Biura Kontroli i Bezpieczeństwa oraz wykorzystując zależność służbową dyrektora tego Biura Zbigniewa L. polecił mu zawarcie (...) dwóch umów na łączną kwotę 393,6 tys. zł dotyczących realizacji usług detektywistycznych polegających na identyfikacji oraz udokumentowaniu działań nieuczciwej konkurencji wobec PKN Orlen”.

Jak wówczas mówiła, według prokuratury, umowy te jednak „miały służyć realizacji prywatnego interesu polecającego Daniela Obajtka i nie miały znaczenia ekonomicznego oraz nie dotyczyły bezpieczeństwa fizycznego i gospodarczego spółki”. - Służyły gromadzeniu informacji na temat stanu majątkowego, danych osobowych, życia prywatnego polityków opozycji parlamentarnej, co stanowiło nadużycie uprawnień w zakresie prawidłowego zarządzania mieniem spółki - zaznaczyła.

Argumenty Obajtka

Obajtek oświadczył wtedy: „Chroniliśmy interesy spółki i wszelkie działania były związane z chronieniem jej interesów”. - W żadnym wypadku nie było żadnego zlecenia inwigilowania jakiegokolwiek polityka - podkreślał Obajtek. - Nie mam zamiaru ułatwiać sprawy prokuraturze i prokuratorowi krajowemu czy też innym organom, które są powołane niezgodnie z prawem bez podpisu prezydenta. Dla mnie to jest kwestia uzurpatorów i będę korzystał ze swoich praw - podkreślił.

Po decyzji PE uchylającej mu w tej sprawie immunitet były prezes Orlenu napisał na platformie X, że odbiera mu się immunitet za „absurdalne sprawy”. Tymczasem, jak dodał, „wszystkie inwestycje – początkowo tak zjadliwie atakowane przez ekipę Tuska i przychylne jej media – są przez obecny zarząd Orlenu kontynuowane”.

Wczoraj o tę sprawę Obajtek był pytany w Polsat News. Stwierdził, że spółka miała „pełne prawo” wynająć firmę w zakresie usług detektywistycznych. - To jest normalną rzeczą, że w momencie, kiedy robimy strategiczne połączenia, w momencie, kiedy odrywaliśmy się od ropy rosyjskiej, od gazu rosyjskiego, w momencie, kiedy nagrywano mnie w gabinecie, w momencie, kiedy wyciekały wrażliwe dane ze spółki, spółka miała pełne prawo generalnie wynająć firmę w zakresie usług detektywistycznych – podkreślił były prezes Orlenu.

- Jeżeli spółka ma jakieś roszczenia, to powinna iść z powództwa cywilnego, a nie wykorzystywać politycznie prokuraturę. To jest spółka akcyjna. Pragnę jeszcze raz zaznaczyć – powiedział.

Obajtek był też pytany, czy stawi się jutro na wezwanie prokuratury. - Będzie to niespodzianką (…). Proszę jutro oglądać, zobaczycie państwo jutro - wskazał. W tym kontekście dodał również, że nigdy „nie był tchórzem” i postąpi „zgodnie z jego wewnętrznym sumieniem”. – Zawsze byłem na każde wezwanie każdej instytucji w tym państwie – podkreślił.

To nie koniec problemów Obajtka

Immunitet europosła odbierany jest w danej sprawie, na wniosek organów krajowych.

Do PE - w lipcu tego roku - trafił jeszcze inny wniosek o uchylenie immunitetu Obajtka. Tamten wniosek dotyczy dwóch spraw: podejrzenia składania fałszywych zeznań przed sądem dotyczących jego znajomości z dziennikarzem Piotrem Nisztorem oraz wycofania ze sprzedaży na stacjach Orlenu jednego numeru tygodnika „Nie”, w czasie gdy Obajtek był prezesem Orlenu. (PAP)

