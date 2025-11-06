Za przyjęciem noweli głosowało 60 senatorów. Przeciw było 30. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ustawa przede wszystkim przewiduje rozszerzenie możliwości głosowania korespondencyjnego dla wszystkich wyborców.

Jak wskazywano w uzasadnieniu do nowych przepisów, głosowanie korespondencyjne zawsze będzie dobrowolne, przy czym ma być wyłączone w wyborach do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Jednakże wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w podeszłym wieku, a także na przykład objęci kwarantanną, będą mogli głosować korespondencyjnie także w tych wyborach samorządowych.

Propozycja została złożona w Sejmie w maju br. jako projekt posłów Koalicji Obywatelskiej. „Umożliwienie wyborcom skorzystania z dogodnej dla nich formy oddania głosu stanowi formę respektowania konstytucyjnego prawa równości wobec prawa. Ponadto rozszerzenie uprawnień do korzystania z wyżej wymienionej formy głosowania, korzystnie wpłynie na frekwencję wyborczą” - uzasadniali wtedy autorzy potrzebę takiej zmiany.

Sejm przyjął ustawę w połowie października, następnie Senat skierował ją na posiedzenie trzech komisji: praw człowieka i praworządności, samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz komisji ustawodawczej. W środę na wspólnym posiedzeniu komisje zagłosowały za propozycją przyjęcia noweli bez poprawek. Także senackie Biuro Legislacyjne oceniło, że ustawa ta nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.(PAP)