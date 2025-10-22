Do Sejmu wpłynął projekt ustawy, wprowadzający nową formę wsparcia służb – Kartę Rodziny Mundurowej (KRM). Przewiduje on wdrożenie szeregu ulg i zniżek dla policjantów, strażaków, strażników granicznych oraz żołnierzy - także służących w aktywnej rezerwie i WOT. Wsparciem objęci będą też małżonkowie mundurowych, ich dzieci oraz weterani, emeryci, inwalidzi i rodziny zmarłych funkcjonariuszy. Na nowych regulacjach skorzystać będzie mogło ok. 1,27 mln osób.

Posiadacz karty dostanie ulgę 37 proc. na jednorazowe bilety PKP i 49 proc. na bilety długookresowe. Dla mundurowych najważniejsze jest jednak coś, o co walczyli od lat, a mianowicie preferencje w dostępie do opieki zdrowotnej. Te dotyczyć mają placówek podległych MON oraz MSWiA. - Projekt zawiera pewne ułatwienia w dostępie do opieki zdrowotnej, szczególnie w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z wypadkiem na służbie, z chorobą związaną z warunkami służby, ale też jeśli chodzi o opiekę psychologiczną, turnusy antystresowe. To są te obszary, w których powinny funkcjonować ułatwienia dla mundurowych, bo jeśli coś się stanie, to każdemu zależy, aby człowiek taki jak najszybciej wrócił do służby – mówi DGP Sławomir Koniuszy z NSZZ Policjantów. Mundurowi tłumaczą, że państwo i tak ponosić musi 100 proc. kosztów utrzymania chorego funkcjonariusza, więc z ekonomicznego punktu widzenia lepiej będzie, gdy ten jak najszybciej wróci do służby.

W tworzeniu projektu wzorowano się na Karcie Dużej Rodziny, stąd pomysł, by przyłączyli się do niego także sprzedawcy. Jeśli zaoferują w swych punktach zniżki dla posiadaczy KRM i podpiszą z MON lub MSWiA odpowiednią umowę, w celach reklamowych będą mogli posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Rodziny Mundurowej”. Handlowcy nie są w stanie obliczyć, czy tego typu reklama przełoży się na zyski, ale zwracają uwagę na inny szczegół. Niepokoi ich, że tak ważne przepisy wprowadzane są w formie ustawy, składanej w trybie poselskim przez grupę parlamentarzystów.

- My jesteśmy przeciwni pomysłom ustaw w trybie poselskim, ponieważ nie idą one drogą normalnych konsultacji społecznych. I to jest niewłaściwe, bo głos strony społecznej jest szczególnie ważny w przypadku ustaw gospodarczych. Już na początku kadencji obecnego rządu bardzo wyraźnie prosiliśmy, aby tego nie robić - mówi DGP Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu.

Rząd się spóźnił, sytuację ratują posłowie

Tymczasem prace nad ustawą o KRM trwały w ministerstwach od blisko roku. Jej wprowadzenie to jeden z elementów porozumienia, podpisanego pomiędzy NSZZ Policjantów i stroną rządową. Jak ustalił DGP, rząd spóźniał się z wprowadzeniem nowych przepisów i aby przyspieszyć proces uchwalania ustawy, zdecydowano się na złożenie jej w trybie poselskim. Pod projektem podpisali się przedstawiciele klubów KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy, co gwarantować ma, że nie przepadnie on w sejmowych głosowaniach. - Nikt nie neguje, że służby mundurowe to jest zawodowo bardzo trudny i wymagający obszar, natomiast ważne jest, żeby handel, który jest biznesem o niskiej rentowności, nie musiał do tego projektu dokładać – zastrzega prezes Ptaszyński.

Twórcy nowych przepisów liczą, że dodatkowe zachęty spowodują „wzrost liczebności Sił Zbrojnych RP i formacji podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych”, a także zahamują falę odejść ze służby. Ukłonem w stronę rodzin ma być także pierwszeństwo w przyjęciach do przedszkoli dzieci mundurowych, przenoszonych z racji pełnienia służby.

Tak się buduje etos służby wojskowej

I właśnie na ten aspekt uwagę zwracają wojskowi. W ocenie generała Mieczysława Gocuła, rektora Akademii Sztuki Wojennej, często nie dostrzega się właśnie żołnierskich rodzin.

- My często zapominamy, że w wojsku nie służą już tylko 18-19-letni kawalerowie, którzy zaraz po szkole liczą na przygodę. Teraz to są mężczyźni w sile wieku, ojcowie, mężowie. Problem zaś jest taki, że żołnierz musi być dyspozycyjny, przemieszczać się w zależności od potrzeb Sił Zbrojnych i często za nim podąża rodzina – wyjaśnia generał. Podkreśla, iż chociaż w Polsce dotychczas podobne rozwiązania nie były znane, to nie są nowością w krajach posiadających duże i silne armie, jak Stany Zjednoczone. Po rozwiązania takie sięgają głównie państwa, kierujące swe wojska na misje bojowe.

- Taka karta to jest budowanie etosu służby, zapewnienie dbałości o żołnierza, jego komfort. Bo nie chodzi nam przecież o to, aby mieć armię liczącą 300 tys. osób, ale kosztem 200 tys. rozbitych rodzin – mówi generał Gocuł.

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu w poniedziałek. Jego twórcy szacują, że obowiązywanie nowych przepisów w pierwszym roku jej funkcjonowania kosztować będzie budżet państwa ok. 50 mln zł. W kolejnych latach ma być to 40 mln zł rocznie.