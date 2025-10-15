W obliczaniu inflacji bierze się pod uwagę kilkaset kategorii towarów i usług, które finalnie ujmowane są w 12 grup tworzących koszyk konsumpcji. W skali roku najmocniej drożeją napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe oraz edukacja. W porównaniu z wrześniem ub.r. ich ceny były w ubiegłym miesiącu wyższe o 6,8 proc. Początek roku szkolnego to czas podwyżek opłat związanych z edukacją. W porównaniu z sierpniem ceny w tej kategorii podniesiono o 2,6 proc. Używki w skali miesiąca podrożały o 0,5 proc.

Trzy grupy towarów i usług we wrześniu były tańsze niż rok wcześniej. Mowa o odzieży i obuwiu ze spadkiem cen o 0,8 proc., wyposażeniu mieszkania (spadek o 0,9 proc.) i transporcie (obniżki o 3,8 proc.). Na tę ostatnią kategorię wpływ mają 5,4-proc. obniżki cen benzyny i 4-proc. oleju napędowego, ale i 5,9-proc. spadek cen samochodów osobowych.

Największe wzrosty i spadki cen