W obliczaniu inflacji bierze się pod uwagę kilkaset kategorii towarów i usług, które finalnie ujmowane są w 12 grup tworzących koszyk konsumpcji. W skali roku najmocniej drożeją napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe oraz edukacja. W porównaniu z wrześniem ub.r. ich ceny były w ubiegłym miesiącu wyższe o 6,8 proc. Początek roku szkolnego to czas podwyżek opłat związanych z edukacją. W porównaniu z sierpniem ceny w tej kategorii podniesiono o 2,6 proc. Używki w skali miesiąca podrożały o 0,5 proc.

Trzy grupy towarów i usług we wrześniu były tańsze niż rok wcześniej. Mowa o odzieży i obuwiu ze spadkiem cen o 0,8 proc., wyposażeniu mieszkania (spadek o 0,9 proc.) i transporcie (obniżki o 3,8 proc.). Na tę ostatnią kategorię wpływ mają 5,4-proc. obniżki cen benzyny i 4-proc. oleju napędowego, ale i 5,9-proc. spadek cen samochodów osobowych.

Największe wzrosty i spadki cen

Kategorie z największymi spadkami i wzrostami cen w skali roku (dane w proc. za wrzesień 2025 r.)
zmiana w stosunku do:
września 2024 grudnia 2024 sierpnia 2025
największe wzrosty
Mięso wołowe 18,1 15,2 1,7
Jaja 18,0 10,8 0,0
Wyroby tytoniowe 17,7 16,2 1,8
Kakao i czekolada w proszku 16,4 12,5 0,5
Mięso cielęce 15,6 13,6 0,8
Kawa 15,5 15,6 1,4
Wywóz śmieci 12,3 11,0 0,6
Usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego 11,6 8,0 0,6
Mięso drobiowe 11,0 11,9 0,4
Soki owocowe i warzywne 10,3 7,2 -0,8
największe spadki
Mąka -3,4 -2,2 -0,5
Olej napędowy -4,0 -4,4 -1,3
Gaz ciekły i pozostałe paliwa do prywatnych środków transportu -4,5 -11,6 2,5
Opał -5,0 -4,3 -0,1
Urządzenia gospodarstwa domowego -5,1 -2,9 -0,2
Benzyna -5,4 -4,8 -0,2
Środki transportu -5,9 -4,5 -0,3
Samochody osobowe -5,9 -4,6 -0,3
Sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny -10,0 -5,7 -0,6
Sprzęt telekomunikacyjny -19,2 -14,8 -1,8
Cukier -23,0 -7,5 1,7
Opieka społeczna -29,9 -0,7 1,2
źródło: GUS