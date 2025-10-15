W obliczaniu inflacji bierze się pod uwagę kilkaset kategorii towarów i usług, które finalnie ujmowane są w 12 grup tworzących koszyk konsumpcji. W skali roku najmocniej drożeją napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe oraz edukacja. W porównaniu z wrześniem ub.r. ich ceny były w ubiegłym miesiącu wyższe o 6,8 proc. Początek roku szkolnego to czas podwyżek opłat związanych z edukacją. W porównaniu z sierpniem ceny w tej kategorii podniesiono o 2,6 proc. Używki w skali miesiąca podrożały o 0,5 proc.
Trzy grupy towarów i usług we wrześniu były tańsze niż rok wcześniej. Mowa o odzieży i obuwiu ze spadkiem cen o 0,8 proc., wyposażeniu mieszkania (spadek o 0,9 proc.) i transporcie (obniżki o 3,8 proc.). Na tę ostatnią kategorię wpływ mają 5,4-proc. obniżki cen benzyny i 4-proc. oleju napędowego, ale i 5,9-proc. spadek cen samochodów osobowych.
Największe wzrosty i spadki cen
|Kategorie z największymi spadkami i wzrostami cen w skali roku (dane w proc. za wrzesień 2025 r.)
|zmiana w stosunku do:
|września 2024
|grudnia 2024
|sierpnia 2025
|największe wzrosty
|Mięso wołowe
|18,1
|15,2
|1,7
|Jaja
|18,0
|10,8
|0,0
|Wyroby tytoniowe
|17,7
|16,2
|1,8
|Kakao i czekolada w proszku
|16,4
|12,5
|0,5
|Mięso cielęce
|15,6
|13,6
|0,8
|Kawa
|15,5
|15,6
|1,4
|Wywóz śmieci
|12,3
|11,0
|0,6
|Usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego
|11,6
|8,0
|0,6
|Mięso drobiowe
|11,0
|11,9
|0,4
|Soki owocowe i warzywne
|10,3
|7,2
|-0,8
|największe spadki
|Mąka
|-3,4
|-2,2
|-0,5
|Olej napędowy
|-4,0
|-4,4
|-1,3
|Gaz ciekły i pozostałe paliwa do prywatnych środków transportu
|-4,5
|-11,6
|2,5
|Opał
|-5,0
|-4,3
|-0,1
|Urządzenia gospodarstwa domowego
|-5,1
|-2,9
|-0,2
|Benzyna
|-5,4
|-4,8
|-0,2
|Środki transportu
|-5,9
|-4,5
|-0,3
|Samochody osobowe
|-5,9
|-4,6
|-0,3
|Sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny
|-10,0
|-5,7
|-0,6
|Sprzęt telekomunikacyjny
|-19,2
|-14,8
|-1,8
|Cukier
|-23,0
|-7,5
|1,7
|Opieka społeczna
|-29,9
|-0,7
|1,2
|źródło: GUS