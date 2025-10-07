Wyrok za gwałt i kolejne zarzuty

Bartłomiej Morawski, aktor znany z ról w Na wspólnej, Kobietach mafii i Prawdziwych zbrodniach, został skazany w czerwcu 2024 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie na karę pięciu lat pozbawienia wolności za gwałt na 16-latce. To jednak nie koniec jego problemów z prawem – aktor jest również oskarżony o 14 innych przestępstw o charakterze seksualnym, z czego cztery dotyczą małoletnich poniżej 15. roku życia.

Aktor nie stawił się do odbycia kary

Z uzyskanych przez redakcję informacji wynika, że Morawski nie zgłosił się do odbycia kary. W grudniu 2024 r. wystawiono za nim europejski nakaz aresztowania. Z kolei od września 2025 r. poszukiwany jest czerwoną notą Interpolu.

Trop policji prowadzi na Cypr i do Turcji

Z doniesień medialnych wynika, że rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu potwierdziła, iż Morawski opuścił kraj. Policja jednak nie ujawnia szczegółów współpracy międzynarodowej. Według niektórych źródeł aktor przebywa obecnie w tureckiej części Cypru, a funkcjonariusze mają świadomość, że przemieszcza się on między Niemcami, Turcją i Cyprem. Morawski ma ponoć także obywatelstwo kanadyjskie, co może utrudnić jego ekstradycję w przypadku ucieczki do Kanady.