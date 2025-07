Polska otrzyma z tego funduszu 76 mln euro, które zostaną przeznaczone na naprawę zniszczonej infrastruktury, działania pomocowe, tymczasowe zakwaterowanie poszkodowanych oraz przedsięwzięcia zapobiegające przyszłym katastrofom.

Fundusz solidarnościowy. Pomoc przeznaczona na infrastrukturę, zakwaterowanie i prewencję

Czechy mają otrzymać 114 mln euro, a Austria - 42,8 mln euro. W wypadku pozostałych krajów kwoty są mniejsze.

Europosłowie podkreślili potrzebę dalszego wzmacniania budżetu FSUE. Zaznaczyli, że w nadchodzących wieloletnich ramach finansowych (budżecie) UE konieczne jest zwiększenie środków na ten fundusz, aby skuteczniej reagować na rosnącą liczbę klęsk żywiołowych wywołanych zmianami klimatycznymi.

- Parlament po raz kolejny wspiera obywateli w potrzebie. Po dzisiejszym głosowaniu dodatkowe środki zostaną przeznaczone na pomoc ofiarom ubiegłorocznych tragicznych powodzi w Austrii, Polsce, Czechach, Słowacji, Mołdawii oraz Bośni i Hercegowinie - podkreślił Andrzej Halicki (KO), sprawozdawca projektu w PE.

Parlament Europejski reaguje na skutki zmian klimatycznych

Fundusz Solidarności UE, działający od 2002 roku, przeznaczył do tej pory ponad 9,6 mld euro na pomoc po 136 poważnych kryzysach, w tym katastrofach naturalnych oraz sytuacjach zagrożenia zdrowia publicznego, wspierając 24 państwa członkowskie oraz kraje kandydujące.

Halicki podkreślił na konferencji w Strasburgu, że ponad 300 mln złotych trafi do Polski i polskich samorządów po to, żeby naprawiać infrastrukturę, drogi, mosty, szkoły i budynki. - Upominamy się o to, by Europejski Fundusz Solidarności, a także inne tego rodzaju fundusze były również uwzględnione w przyszłej perspektywie budżetowej - dodał.

