Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafiły założenia do projektu nowelizacji ustawy o CPK (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1747). Zaproponowane przez pełnomocnika rządu ds. CPK, wiceministra Macieja Laska, zmiany mają przyspieszyć wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację tej inwestycji. Postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania zostanie uruchomione automatycznie, gdy wojewoda nada rygor natychmiastowej wykonalności decyzji lokalizacyjnej. To oznacza, że nie trzeba będzie, jak obecnie, czekać z rozpoczęciem ustalania wysokości odszkodowania do uzyskania ostatecznej decyzji lokalizacyjnej. Zgodnie z projektem kwota odszkodowania ma zostać ustalona w ciągu 60 dni od nadania rygoru. Osoby uprawnione do odszkodowania będą mogły wnioskować o wypłatę zaliczki w wysokości 85 proc. odszkodowania ustalonego przez organ I instancji.

Zaliczka na poczet odszkodowania