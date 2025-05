"Samoloty LOT (...) wykonujące rejsy do Indii będą wykorzystywały trasy alternatywne z ominięciem przestrzeni powietrznej Pakistanu" - przekazał we wpisie na platformie X rzecznik LOT. Moczulski dodał, że polski przewoźnik przedłużył też zawieszenie rejsów do Tel-Awiwu do niedzieli, 11 maja. Zawieszenie to obowiązuje od 4 maja.

Wcześniej w środę polska ambasada w Pakistanie informowała, że przestrzeń powietrzna nad tym krajem jest zamknięta. Z kolei ambasada w Indiach podała, że w związku z napiętą sytuacją pomiędzy Indiami i Pakistanem, możliwe są zakłócenia w ruchu lotniczym, a podróżującym sugeruje kontakt z liniami lotniczymi.

Samoloty PLL LOT do Indii wykonują pięć rejsów tygodniowo do Delhi i dwa do Mumbaju. Przed zawieszeniem połączeń latały do Izraela średnio trzy razy dziennie.

Lotniska w północnych Indiach przy granicy z Pakistanem zostały zamknięte, a loty są przekierowywane po tym, jak w środę Indie przeprowadziły ataki na Pakistan. Linie lotnicze informują o tymczasowym zawieszeniu lotów po zamknięciu przez Pakistan przestrzeni powietrznej.

Indyjska linia lotnicza IndiGo podała, że loty w kilku miejscowościach w północnej części kraju zostały zmienione "ze względu na zmienne warunki w przestrzeni powietrznej w regionie". Z kolei linie Air India poinformowały, że dwa międzynarodowe loty, zmierzające do Amritsar w stanie Pendżab w północno-zachodnich Indiach, blisko granicy z Pakistanem, zostały przekierowane do Delhi. Przewoźnik odwołał też loty z kilku lotnisk w regionie.

O tymczasowym zawieszeniu lotów do Pakistanu w związku z zamknięciem przestrzeni powietrznej przez ten kraj poinformowały też linie Qatar Airways. Już w poniedziałek Reuters informował, że w związku z narastającym napięciem na linii Indie-Pakistan światowe linie lotnicze, w tym Air France i niemiecka Lufthansa, zdecydowały się unikać pakistańskiej przestrzeni powietrznej.

Jeśli chodzi o Izrael, to w niedzielę w okolice lotniska Ben Guriona, 15 km na południe od Tel Awiwu, uderzyła rakieta balistyczna wystrzelona przez rebeliantów Huti z Jemenu. Lotnisko to jest głównym międzynarodowym portem lotniczym Izraela.

Po tym ataku kilkanaście linii lotniczych odwołało połączenia z Tel Awiwem. O zawieszeniu lotów informowała Grupa Lufthansa, do której należą też austriackie oraz szwajcarskie linie lotnicze, a także tani przewoźnicy jak Eurowings. Podobnie informowała amerykańska Delta, linie lotnicze United, British Airways, Air India. Swoje połączenia czasowo zawiesiły też m.in. linie Iberia, Ryanair, Air Canada, Nippon Airway i Azerbaijan Airlines.