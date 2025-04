Ostatnia ze znaczących spółek w portfelu Getin Holdingu trafiła w ręce byłego szefa ukraińskiego banku centralnego,przed laty wicepremiera w rządzie Wiktora Janukowycza.

Getin Holding uzyskał we wtorek zgodę Narodowego Banku Ukrainy na sprzedaż lwowskiego Idea Banku. „Tym samym spełnił się kolejny z warunków przeniesienia własności akcji” – czytamy w komunikacie firmy należącej do wrocławskiego biznesmena Leszka Czarneckiego. Nabywca to cypryjska spółka Alkemi Serhija Tihipki. To doświadczony bankier, weteran polityki, były wicepremier w rządzie Partii Regionów (PR) Wiktora Janukowycza. Decyzja NBU otworzyła drzwi do zamknięcia transakcji, co miało nastąpić wczoraj. Nabywca zapłaci równowartość 36,5 mln dol. Jak wylicza agencja Interfaks-Ukrajina, aktywa ukraińskiego Idea Banku na początku marca wynosiły 12,7 mld hrywien (1,14 mld zł). Bank z siedzibą we Lwowie miał 0,3-proc. udział w aktywach tamtejszego systemu bankowego. Dawało mu to 27. miejsce wśród podobnych instytucji nad Dnieprem.

Będzie to trzeci bank w portfelu Tihipki. Do grupy TAS, nazwanej zgodnie z inicjałami Hanny Tihipko w wersji rosyjskiej („Tigipko Anna Siergiejewna”), najstarszego z jego ośmiorga dzieci, należą też Uniwersał Bank (4,2 proc. udziału w aktywach systemu i ósme miejsce wśród banków Ukrainy) oraz TASkombank (1,2 proc. i 15. miejsce).