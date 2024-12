Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało, że zakaz przebywania w strefie przyległej do granicy polsko-białoruskiej zdaje egzamin w związku z czym został przedłużony o kolejne 90 dni.

Zakaz przebywania w strefie buforowej obowiązuje od 13 czerwca 2024 roku. Zdaniem resortu takie działanie się sprawdza, ponieważ po niemal 180 dniach jej funkcjonowania liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej spadła o około 41 proc. Natomiast od 13 czerwca do 5 grudnia odnotowano 11,2 tys. takich prób. W porównaniu do analogicznego okresu rok to spadek z ponad 19 tys.

Strefa buforowa na granicy - co się zmieni?

Jak informuje resort, poprzednie rozporządzenie wprowadziło czasowy zakaz przebywania na obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi, obowiązujący od 11 września do 9 grudnia 2024 roku. Nowe przepisy przedłużają ten zakaz o kolejne 90 dni. Natomiast obszar strefy objętej zakazem nie ulegnie zmiany w stosunku do tego, jaki został określony w rozporządzeniu.

Przypomnijmy: strefa objęta zakazem przebywania obejmuje długość granicy na odcinku 60,67 km położonym w zasięgu terytorialnym Placówek Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych oraz Czeremsze. Jak informuje MSWiA, na odcinku 44,55 km obszar objęty zakazem to 200 m od linii granicy państwowej, a na odcinku 16,12 km położonym w rejonie rezerwatów przyrody, strefa będzie szersza i wyniesie około 2 km.

Teren nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych.

Nielegalna migracja

Zdaniem resortu utworzenie strefy przyniosło dobre rezultaty. Przede wszystkim zapewnia nienaruszalność granicy, daje bezpieczeństwo osobom postronnym i funkcjonariuszom czy żołnierzom.

"Od 1 stycznia do 5 grudnia br. na terytorium całego kraju funkcjonariusze SG przedstawili zarzuty organizowania i pomocnictwa w nielegalnej migracji 585 osobom, m.in. obywatelom Ukrainy (274), Polski (82), Białorusi (50) i Gruzji (30). Wobec 153 osób zastosowano areszt tymczasowy. Straż Graniczna wydała jak dotąd 297 zgód na przebywanie w strefie buforowej" – informuje resort Tomasza Siemoniaka.