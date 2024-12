Wojewódzka inspekcja transportu drogowego nałożyła na mnie karę w wysokości 2 tys. zł za brak aktualnego przeglądu technicznego ciężarówki, którą użytkował zatrudniony przeze mnie kierowca. Niestety nie sprawdził on terminu ważności tego badania. Czy taka kara w związku z tym jest legalna i mogę się od niej odwołać?

Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej za brak badania technicznego pojazdu na podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem (a postępowanie wszczęte w tej sprawie umarza się), jeżeli:

okoliczności sprawy i dowody wskazują, że podmiot wykonujący przewozy lub inne czynności związane z przewozem nie miał wpływu na powstanie naruszenia, a naruszenie z kolei nastąpiło wskutek zdarzeń i okoliczności, których podmiot nie mógł przewidzieć, lub

za stwierdzone naruszenie na podmiot wykonujący przewozy została nałożona kara przez inny uprawniony organ.

Tak stanowi art. 92c ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym (dalej: u.t.d.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zajmował się podobną do przedstawionej przez czytelnika sprawą. W wyroku z 22 września 2022 r. (sygn. akt II SA/Sz 533/22) zauważył, że przepisy prawa wprost wskazują, iż obowiązek wykonania badań technicznych spoczywa na właścicielu, względnie posiadaczu pojazdu. W konsekwencji, zdaniem sądu, nawet zlecenie wykonania badań technicznych osobie trzeciej nie zwalnia właściciela z obowiązku sprawdzenia prawidłowego wykonania zlecenia. WSA uznał ponadto, że ciężar udowodnienia okoliczności wymienionych w art. 92c ust. 1 pkt 1 u.t.d. spoczywa na przedsiębiorcy, który musi wykazać ‒ a nie tylko wskazać ‒ że dołożył należytej staranności, organizując przewóz, i nie miał wpływu na naruszenie prawa przez kierowcę. WSA podkreślił też, że za działalność przedsiębiorstwa wykonującego transport drogowy zawsze ponosi odpowiedzialność przedsiębiorca. A badania techniczne pojazdu należą do czynności powtarzalnych i przewidywalnych ‒ z dowodu rejestracyjnego pojazdu wynika bowiem, kiedy upływa ważność badań (art. 81 i 82 prawa o ruchu drogowym). Sąd podkreślił także, że: „nawet jeśli wewnętrzna organizacja pracy u przedsiębiorcy zakłada, że do zadań kierowcy należy sprawdzanie aktualności badań technicznych pojazdu, to pozostaje to bez wpływu na odpowiedzialność przedsiębiorcy za naruszenie polegające na braku stosownych badań kontrolowanego pojazdu. Wpływ przedsiębiorcy przejawia się w braku kontroli nad kierowcą oraz braku reakcji na popełniane przez niego naruszenia”.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe stanowisko sądu, trzeba stwierdzić, że kara została nałożona na przedsiębiorcę zgodnie z prawem. To on ponosi ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności, a nie kierowca pojazdu. W tych okolicznościach złożenie odwołania z dużym prawdopodobieństwem nie przyniesie uchylenia nałożonej kary przez wojewódzką inspekcję transportu drogowego. ©℗