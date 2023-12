Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał dziś historyczne orzeczenie. - Czekanie 21 lat na choćby związki partnerskie nie było łatwe – mówi Grzegorz Lepianka, jeden z pozywających Polskę za brak prawnego uznania jego związku.

Jeszcze przed orzeczeniem ETPC, adw. Paweł Knut, pełnomocnik jednej z par i koordynator Koalicji na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej, mówił nam o ogromnym znaczeniu wyroku, który może stanowić zobowiązanie do sprawnego przyjęcia niezbędnych rozwiązań prawnych. Może też być ostatnim dzwonkiem dla polityczek i polityków, który zasygnalizuje im, że należy wreszcie przejść od słów do czynów, czyli uchwalenia odpowiednich ustaw.

- Na poziomie bardziej symbolicznym korzystny wyrok Trybunału stanowić będzie także ostateczne uznanie dla postulatów objęcia ochroną prawną, które pary tej samej płci już od ponad dwóch dekad podnoszą w krajowej debacie publicznej – mówił prawnik.

Wyrok Europejskiego Trybunał Praw Człowieka

Dziś, 12 grudnia znamy już wyrok. Europejski Trybunał Praw Człowieka przyznał rację parom jednopłciowym, które według Trybunału mają prawo domagać się prawnego zabezpieczenia we własnym kraju.

- Na początku naszej relacji wydawało nam się, że to wszystko szybciej nastąpi - wchodziliśmy do UE - a zmieniło się to w niekończącą się historię, w trakcie której z zazdrością spoglądaliśmy na zmiany dziejące się w innych krajach. Ostatnie 8 lat pod rządami PiSu były już zupełnym koszmarem. Ale my przeszliśmy ten homofobiczny i nienawistny czas razem, a nie każda osoba LGBTQ miała takie szczęście, nie każda przetrwała to w zdrowiu. Dziś mam ogromną nadzieję na zmiany i kilka ustaw, dzięki którym poczuję się w swoim państwie nareszcie bezpiecznie i dzięki którym godnie i równo będę traktowany – mówi Grzegorz Lepianka, jeden z pozywających Polskę.

Lepianka wraz ze swoim partnerem przystąpili do Koalicji na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej w listopadzie 2015 roku, wraz z czterema innymi parami gejów i lesbijek. Celem Koalicji było doprowadzenie do wydania przez Europejski Trybunał Praw Człowieka wyroku, który zobowiąże Polskę do zmiany prawa i umożliwienia parom jednopłciowym zawieranie związków partnerskich lub małżeństw.

- Długo to trwało, stanowczo za długo. Ale nareszcie mam odrobinę nadziei na realne i prawdziwie dobre zmiany. Jeszcze chwilę pewnie będziemy musieli na nie czekać przez takiego a nie innego prezydenta nie-wszystkich Polaków, ale miejmy nadzieję, że sejmowa większość już przed wprowadzeniem zmian się nie cofnie – dodaje Lepianka.

Analogiczne sprawy z innych krajów

Przed wyrokiem w sprawie polskich par, Trybunał w Strasburgu orzekał już w podobnych sprawach przeciw Włochom, Rosji, Rumunii i Bułgarii. W każdej z nich racja została przyznana pozywającym. Wyrok we Włoszech miał faktyczny wpływ na sytuację par tej samej płci, bo wkrótce po nim wprowadzono związki partnerskie.