MSZ Danii wezwało w piątek ambasadora Rosji w Kopenhadze do zredukowania personelu w swojej placówce do pięciu dyplomatów oraz 20 pracowników administracyjnych. Jest to poziom, jaki obowiązuje w ambasadzie Danii w Moskwie. Według telewizji TV 2 wydalonych zostanie 10 rosyjskich dyplomatów. Duńskie MSZ wyjaśniło, że decyzja jest konsekwencją niepowodzenia dwustronnych rozmów w sprawie wiz dla pracowników dyplomatycznych. "Rosja próbowała włączyć do tych negocjacji wnioski wizowe dla funkcjonariuszy rosyjskiego wywiadu" - podkreślono. Redukcje w rosyjskiej ambasadzie mają zostać przeprowadzone do 29 września. Wcześniej w piątek duńska gazeta "Information" ujawniła, że w rosyjskiej ambasadzie jako dyplomata od lutego zatrudniony jest żołnierz Specnazu i agent rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU 43-letni Władimir Griekow. Daniel Zyśk(PAP) zys/ mal/ Adrian Borek