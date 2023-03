Jak podano w zestawieniu opublikowanym przez Pentagon, nowy pakiet - już 34. od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę - zawiera amunicję do zestawów artylerii rakietowej HIMARS, amunicję artyleryjską 155 mm oraz 25-mm amunicję do bojowych wozów piechoty Bradley, rakiety przeciwradarowe HARM, moździerze 81 i 60 mm, granatniki przeciwpancerne AT-4, celowniki laserowe i termiczne, łodzie patrolowe i sprzęt potrzebny do utrzymania pojazdów podarowanych przez USA.

"Rosja samodzielnie mogłaby zakończyć tę wojnę dzisiaj. Dopóki tego nie zrobi, będziemy stali zjednoczeni z Ukrainą tak długo, jak to konieczne" - oświadczył sekretarz stany USA Antony Blinken.

Zadeklarowana dotąd wartość pomocy wojskowej USA dla Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji 24 lutego 2022 roku to ponad 32,5 mld dolarów.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

osk/ ap/