O planach AU poinformował w mediach społecznościowych jej rzecznik ppłk Krzysztof Płatek. W piśmie zamieszczonym na stronach Agencji Uzbrojenia poinformowano, że zamierza ona przeprowadzić do 10 marca konsultacje rynkowe, by poinformować wykonawców o planach i wymaganiach dotyczących przyszłego zamówienia na amunicję termobaryczną. Przedmiotem konsultacji mają być parametry amunicji, szacunkowe koszty czy wstępne terminy dostawy.

Jak wskazano, w przyszłym zamówieniu znaleźć się mogą zaczepne i obronne granaty ręczne, pociski do moździerzy 60 mm, 98 mm oraz 120 mm, pociski do różnego rodzaju granatników, w tym RPG i podwieszanych, a także pociski stosowane w wyrzutniach rakiet WR-40 Langusta, pociski do wyrzutni pocisków kierowanych oraz głowice bojowe dla amunicji krążącej Warmate i dronów Gladius.

Amunicja termobaryczna to broń, która generuje wybuch o dłuższym czasie trwania - kilkadziesiąt milisekund - niż zwykłe materiały wybuchowe. Oddziałuje też na większy obszar - materiał wybuchowy rozprzestrzenia się w powietrzu, co umożliwia wykorzystanie tlenu z powietrza do jego spalania. Taki typ wybuchu powoduje gwałtowne różnice ciśnienia, które mają często dużo bardziej destrukcyjne efekty niż "zwykłe" wybuchy, zwłaszcza wobec konstrukcji takich jak betonowe umocnienia.(PAP)

