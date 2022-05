W projekcie zaproponowano rezygnację ze stopni stażysty i nauczyciela kontraktowego, mają pozostać tylko mianowany i dyplomowany. Wynagrodzenie nauczyciela w pierwszym roku pracy w szkole ma wzrosnąć ze 100 proc. do 120 proc. kwoty bazowej, a w drugim, trzecim i czwartym roku pracy - ze 111 proc. do 120 proc. Ponadto w związku ze skróceniem (z sześciu do czterech lat) okresu, po którego przepracowaniu będzie można uzyskać stopień nauczyciela mianowanego, również o dwa lata zostanie przyspieszone przeszeregowanie płacowe. Zatem osoba, która uzyska pierwszy stopień awansu, w piątym i szóstym roku pracy będzie już otrzymywała średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego (a nie jak dotychczas - kontraktowego), co oznacza, że wzrośnie ono ze 111 proc. do 144 proc. kwoty bazowej.