Reklama

Prezydent Andrzej Duda powitał prezydenta USA Joe Bidena - poinformowała w piątek po południu Kancelaria Prezydenta. Obaj przywódcy spotkali się z przedstawicielami pozarządowych organizacji zaangażowanych we wspieranie uchodźców z Ukrainy. "Rzeszów. Prezydent Andrzej Duda powitał prezydenta USA Joe Bidena" - napisała Kancelaria Prezydenta na Twitterze, publikując krótki filmik z powitania obu przywódców.

Reklama

Air Force One z prezydentem USA Joe Bidenem na pokładzie wylądował na lotnisku Rzeszów-Jasionka w piątek po godz. 14. O godz. 14.15 planowane było powitanie go przez prezydenta Dudę, jednak samolot z prezydentem na pokładzie, który był w drodze do Rzeszowa, z powodu usterki musiał zawrócić i lądował awaryjnie na lotnisku Chopina. Przyczyną była usterka samolotu. Ostatecznie amerykańskiego przywódcę przywitał szef MON Mariusz Błaszczak. Samolot rezerwowy z polskim prezydentem na pokładzie wylądował w Jasionce przed godz. godz. 15.

Program wizyty w Rzeszowie prezydentów Polski i USA został zmieniony. Najpierw prezydent USA spotkał się z amerykańskimi żołnierzami z 82. Dywizji Powietrznodesantowej (82nd Airborne Division).(PAP)

Przed spotkaniem z organizacjami wspierającymi uchodźców prezydent USA spotkał z żołnierzami 82. Dywizji Powietrznodesantowej (82nd Airborne Division). Prezydent Duda spotka się w piątek z polskimi żołnierzami z 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Jeszcze w piątek prezydent USA przyleci do Warszawy, gdzie w sobotę będzie kontynuował swą wizytę. Tego dnia przewidziane jest m.in. spotkanie amerykańskiego prezydenta z prezydentem Dudą w Pałacu Prezydenckim. Rozpocznie się około południa od powitania przywódcy USA na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, następnie zaplanowane są rozmowy prezydentów "w cztery oczy", później rozmowy dwustronne delegacji. Przewidziane jest również spotkanie prezydentów z mediami.

Po południu Biden wygłosi przemówienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego.

Jednym z punktów sobotniej wizyty Bidena w Polsce będzie również jego wizyta na Stadionie Narodowym, gdzie - jak przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch - prezydent USA zapozna się z pomocą udzielaną przez Polskę uchodźcom z Ukrainy. Jak poinformował, prezydentowi USA mają towarzyszyć premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.(PAP)

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka