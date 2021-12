Polskę i Niemcy różni kwestia przyszłości Unii. Morawiecki został zapytany przez niemieckiego dziennikarza o to, czy przypisywane prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu zdanie, że umowa koalicyjna niemieckiego rządu to przygotowanie do budowania IV Rzeszy, jest stanowiskiem rządu. W odpowiedzi polski premier podkreślił, że w umowie tej znajduje się zapis o dążeniu do federalizacji UE , a więc „centralizmu demokratycznego, biurokratycznego”, który w ocenie Morawieckiego jest utopijny i niebezpieczny. Scholz zapewnił, że Niemcy nie będą dyktować kształtu Unii, ale chodzi o to, by jej przyszłość była wspólnie budowana przez wszystkie kraje.