Praktycznie we wszystkich państwach europejskich, które przeżyły historyczne kataklizmy, z wyjątkiem kilku w rodzaju Hiszpanii, Szwajcarii czy Szwecji, ludzi przesiedlano i pozbawiono majątków. Czy majątek utracony przez Żydów w Belgii, we Francji, w Holandii czy we Włoszech został im zwrócony? Nie. Czy rząd RFN wyrzucał Niemców z domów należących wcześniej do ofiar Holokaustu? Nie. W najlepszym przypadku wypłacano rekompensaty lub zwracano budynki użyteczności publicznej i o charakterze religijnym (lub to, co z nich pozostało). Polacy robili to samo. Dlaczego mamy pretensje tylko do Polski?