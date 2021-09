Nie powiedziałbym, że słychać było jakieś głosy poparcia dla nowelizacji k.p.a., ale po tym, jak ambasador Marek Magierowski nie wrócił z Warszawy, a nasz rząd nie wyznaczył nowego szefa misji w Polsce, wielu Izraelczyków zwyczajnie milczało. Nie było widać wsparcia, ale nie było też wyraźnego sprzeciwu wobec działań polskiego rządu. Wszystko dlatego, że większość Izraelczyków nie wiedziała w ogóle, że jest jakiś problem i nie do końca rozumiała, o co w tym wszystkim chodzi. Różne szczegóły związane z nowelizacją – dotyczące decyzji sprzed 30 lat czy wydarzeń z czasów komunizmu – były nieznane opinii publicznej. Trzeba pamiętać, że kiedy w Izraelu ktoś wychodzi i mówi, że dane działanie ma charakter antysemicki, to sprawa z automatu staje się dla wszystkich oczywista. Szczegóły nie są wtedy potrzebne. Dlatego nie można powiedzieć, że był wyraźny sprzeciw wobec samej nowelizacji ustawy. Chodziło bardziej o pamięć o Holokauście. Do takich sytuacji dochodzi zresztą często. Tak samo było zimą, kiedy dwóch polskich historyków zostało pozwanych za to, co napisali w swojej książce (chodzi o Barbarę Engelking i Jana Grabowskiego i sprawę informacji dotyczących Edwarda Malinowskiego zawartych w książce „Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski” – red.). Sytuacja ta wywołała debatę także w Izraelu. Teraz wielkiej dyskusji jednak nie było. Polski rząd coś zrobił, a później pojawiło się kilka artykułów na ten temat, m.in. w dzienniku „Ha-Arec”, gdzie ja i kilka innych osób próbowaliśmy tłumaczyć, że nic antysemickiego się za tym prawem nie kryje.

Nie zmienia to jednak faktu, że polski ambasador wciąż przebywa w Polsce, a izraelski chargé d’affaires – w Izraelu. Wydawać by się mogło, że minister Lapid pozostaje nieugięty. Jak to wpłynie na stosunki polsko-izraelskie w długim okresie?

Tak było, ale z drugiej strony w przypadku Netanjahu zdecydowanie łatwiej dochodziło do wybuchu różnego rodzaju konfliktów. Nasz poprzedni premier był cynikiem. Choć w 2018 r. na temat IPN odbywała się duża debata, nie było dla niego szczególnie istotne to, co ktoś mówił. W końcu jakiś kompromis został osiągnięty. Większość izraelskich historyków nie była jednak usatysfakcjonowana i nie zgadzała się z nim. Nowy rząd jest zdecydowanie bardziej umiarkowany niż wszystkie te, którymi przez lata kierował Netanjahu. Tyle że obecny minister spraw zagranicznych Ja’ir Lapid jest bardzo wyczulony na wszystko, co uważa za przejaw braku szacunku dla pamięci o Holokauście i w związku z tym za antysemityzm. Ma to związek z historią jego rodziny. Lapid jest synem człowieka, który został ocalony z getta w Budapeszcie. To z pewnością nie ułatwi odbudowy relacji z Polską. Szef dyplomacji nie jest zresztą ekspertem, jeśli chodzi o Polskę. Nie wydaje mi się, żeby wiedział, co dokładnie działo się w Warszawie i jak wyglądała tamtejsza sytuacja. Dlatego wydaje mi się, że z obecnym rządem Naftalego Bennetta i Ja’ira Lapida znacznie trudniej będzie dojść do porozumienia.