To jest po prostu nieskuteczność działań, nieskuteczność naszej dyplomacji. Rezultat jest taki, że jesteśmy sami” – powiedział w rozmowie z WP były ambasador RP w Waszyngtonie w rządzie Donalda Tuska. Ryszard Schnepf to istotna postać w polskiej dyplomacji. Urzędował w okresie, gdy doszło do aneksji Krymu i redefinicji doktryny NATO wobec Rosji. Miał wgląd w sprawy strategiczne. W rozmowie z WP mówi jednak nieprawdę albo po prostu powtarza niesprawdzone plotki. Co w zasadzie jeszcze bardziej kompromituje go jako dyplomatę i urzędnika.

Pod koniec sierpnia nie było nawet jasne, czy Joe Biden weźmie udział w debacie generalnej w ONZ. Jego przyjazd z Waszyngtonu do Nowego Jorku na rozpoczynającą się 76. sesję ONZ stał pod znakiem zapytania. Pewne było również, że nie odbędzie się organizowane co roku tradycyjne przyjęcie dla delegacji zagranicznych. Imprezę wydawał i był jej gospodarzem od zawsze prezydent USA. Amerykanie w dokumentach przekazują również delegacjom z całego świata, aby w ich skład wchodziły tylko osoby zaszczepione preparatami uznawanymi przez WHO. Zaleca się również, by w miarę możliwości rozważyć wystąpienia polityków w przekazanych do ONZ nagraniach wideo.

Polska dyplomacja podczas prezydentury poprzedniego gospodarza Białego Domu – Donalda Trumpa rzeczywiście stanęła przed problemem kontaktów na najwyższym szczeblu. Krótko po przyjęciu nowelizacji ustawy o IPN Waszyngton dał do zrozumienia, że nie dojdzie do żadnego spotkania Duda–Trump do momentu, gdy regulacja nie zostanie zmieniona lub porzucona. Pisaliśmy o tym w DGP jako pierwsi. To była bolesna dla Warszawy decyzja. Rządząca w Polsce prawica miała doskonałe relacje z prawicowym Trumpem. I dlatego analizując bilans zysków i strat, ostatecznie wycofała się całkowicie z nowelizacji. Dziś sytuacja jest jednak zupełnie inna. Po pierwsze: Pałac Prezydencki od dnia, w którym ogłoszono zwycięstwo demokraty Joego Bidena, nie wiąże wielkich nadziei na kontakty na najwyższym szczeblu. Relacje są chłodne, ale poprawne. Wiele razy od współpracowników polskiej głowy państwa można było usłyszeć, że cena za zdjęcie z Bidenem jest dla polskiej prawicy za wysoka i że nie chce ona pozwolić, aby kwestie LGBT i praworządności stały się elementem presji na Warszawę. Doktrynę USA w tej dziedzinie definiowano jako kamalizm – od najbardziej na lewo postępowej wiceprezydent Kamali Harris. Po resecie amerykańsko-niemieckim w kwestii Nord Stream 2 te założenia zostały wzmocnione przekonaniem, że Biden jest politykiem nielojalnym w kwestiach dla Polski egzystencjalnych. Spodziewano się normalizacji relacji Waszyngton–Berlin, ale nie jednostronnej decyzji USA bez poinformowania sojuszników w Europie Środkowej. Polskie władze, przede wszystkim wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński, nieoficjalnie dawały do zrozumienia, że odbić się to może na relacjach z amerykańskim przemysłem zbrojeniowym. Co prawda ogłoszono kupno amerykańskich czołgów Abrams. Nic konkretnego w tej sprawie się jednak nie zadziało. Od przedstawicieli amerykańskiej zbrojeniówki usłyszeliśmy natomiast, że są poważne obawy „co do intensywności przyszłej współpracy w wielu obszarach”.