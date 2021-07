Jedna z najważniejszych propozycji dotyczy wysokości składki zdrowotnej dla podatników, którzy będą się rozliczali ryczałtowym PIT . W tej chwili taką formę wybrało ok. 1,4 mln osób – są to przede wszystkim przedsiębiorcy i samozatrudnieni. Jak wynika z informacji DGP, w tym przypadku miałby być wprowadzony próg o wysokości 250 tys. zł rocznego przychodu. Ci, których przychód byłby niższy, płaciliby składkę ryczałtową na poziomie 9 proc. od przeciętnego wynagrodzenia (według obecnych wskaźników to ok. 500 zł miesięcznie.)