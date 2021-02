"Żeby wygrać z PiS-em głosowanie, trzeba mieć większość, a do tego potrzeba posłów, albo Porozumienia, albo posłów PiS-u. (…) Teraz zaczniemy rozmowy, które mają doprowadzić do tego, że pan (wicepremier, lider Porozumienia Jarosław) Gowin i jego środowisko, ewentualnie jacyś posłowie z PiS-u też się zdeklarują przeciw tej ustawie" – powiedział w radiu TOK FM Gawkowski.

Ocenił, że „jest kilku posłów w Porozumieniu bardzo rozsądnych". Ujawnił, że pierwsze spotkanie jest zaplanowane na piątek. Poinformował, że w rozmowie ma wziąć udział dwóch posłów, ale nazwisk nie podał.

Na początku lutego do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisano projekt ustawy, którego konsekwencją będzie wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej. Zgodnie z założeniami połowa wpływów ze składek ma trafić m.in. do NFZ, a także na Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków i nowo utworzony Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. We wtorek minął termin prekonsultacji ws. projektu.

Rządowe plany zaniepokoiły dużą część mediów, które w ubiegłą środę protestowały we wspólnej akcji "Media bez wyboru". W piątek sprzeciw wobec projektowanych zmian wyraził koalicjant PiS - Porozumienie.