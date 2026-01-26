Azjatyckie kraje wracają do kontroli z czasów covid-19

W Tajlandii ministerstwo zdrowia publicznego zintensyfikowało kontrole stanu zdrowia pasażerów przylatujących z Bengalu Zachodniego na głównych lotniskach, wykorzystując techniki, które opracowano podczas pandemii Covid-19. Na lotniskach Suvarnabhumi, Don Mueang i Phuket przybywający z Indii pasażerowie są monitorowani pod kątem gorączki i objawów związanych z wirusem. Przekazywane są im również karty z informacje o postępowaniu w przypadku wystąpienia objawów choroby. Podobne kroki podjęły również Nepal na stołecznym - lotnisku Tribhuvan i lądowych przejściach granicznych oraz Tajwan. Lokalne media uspokajają, że zakażenie wirusem wymaga bliskiego kontaktu międzyludzkiego - poinformował „Bangkok Post”.

Przypadki zarażenia NiV zostały wykryte u pięciu lekarzy i pielęgniarek w szpitalu Burdwan w mieście Bardhaman, położonym w pobliżu granicy z Bangladeszem ok. 120 km na północ od Kalkuty. Ponad sto osób, które były w bliskim kontakcie z chorymi objęto kwarantanną.

Wirusa nipah przenoszą nietoperze i świnie

Nipah zaobserwowano po raz pierwszy w 1998 r., przenosi się na ludzi głównie za pośrednictwem zakażonych świń i nietoperzy. Śmiertelność u ludzi sięga od 40 do 75 proc. Choroba pojawia się w tzw. pasie nipah, ciągnącym się w Azji Południowo-Wschodniej przez Malezję, Singapur, Bangladesz i Indie, gdzie naturalnie występują nietoperze owocożerne z rodzaju Pteropus.

Nipah pozostaje poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego, gdziekolwiek się pojawi, podkreślił indyjski lokalny indyjski dziennik „The Economist Times”. Światowa Organizacja Zdrowia uznała wirus za patogen o wysokim potencjale do wywołania epidemii.