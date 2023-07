Spółka nabyła urządzenia do klimatyzacji. Ich ceny były różne. Jak ująć w księgach taki zakup oraz koszty montażu tych urządzeń?

Rozliczenie zakupu i montażu klimatyzacji będzie zależało od rodzaju zamontowanych urządzeń klimatyzacyjnych. Jeśli zakupiony klimatyzator można potraktować jako odrębny środek trwały, to w zależności od jego wartości może być on albo jednorazowo zaliczony do kosztów podatkowych, albo rozliczany w kosztach poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

Aby klimatyzator stanowił odrębny środek trwały, powinien być zamontowany w sposób umożliwiający jego zdemontowanie i odłączenie od budynku bez uszczerbku zarówno dla budynku, jak i dla urządzenia.

Przy nabyciu składników majątku za wartość początkową uważa się cenę nabycia. Do wartości początkowej środka trwałego należy zatem zaliczyć nie tylko kwotę wynikającą z nabycia składnika majątku, lecz także wydatki związane z jego zakupem. Jeśli te wydatki zostały poniesione przed przekazaniem środka trwałego do używania, to należy je doliczyć do wartości początkowej i rozliczyć poprzez odpisy amortyzacyjne. Do takich wydatków należy zaliczyć np. transport, załadunek i wyładunek, montaż środka trwałego. A zatem do wartości urządzenia klimatyzacyjnego należy też zaliczyć koszt jego montażu.

W przypadku gdy wartość początkowa zakupionego klimatyzatora nie przekracza 10 000 zł, wydatki poniesione na jego nabycie mogą być zaliczone do kosztów jednorazowo w miesiącu oddania go do używania. Jeśli wartość początkowa klimatyzatora będzie wyższa niż 10 000 zł, to wydatki poniesione na jego zakup można zaliczyć do kosztów w sposób pośredni, tylko w formie odpisów amortyzacyjnych dokonywanych w czasie. Urządzenia klimatyzacyjne w Klasyfikacji Środków Trwałych zostały wyszczególnione jako oddzielne urządzenia (rodzaj 653 KŚT „Urządzenia klimatyzacyjne”). Rodzaj ten nie obejmuje:

samodzielnych wentylatorów, sklasyfikowanych w rodzaju 446,

urządzeń wentylacji naturalnej,

przewodów powietrznych wbudowaneych w konstrukcję budynków, które stanowią element ich wyposażenia i są łącznie z nim sklasyfikowane.

Dla urządzeń klimatyzacyjnych stawka amortyzacyjna przy zastosowaniu metody liniowej wynosi 10 proc.

Przykład 1

Metoda liniowa Spółka zakupiła pięć klimatyzatorów o wartości 14 500 zł każdy. Przyjęła je do używania z 1 lipca 2023 r. Wybrała liniową metodę amortyzacji, która dla urządzeń klimatyzacyjnych wynosi 10 proc. Spółka może rozpocząć amortyzację od sierpnia 2023 r. A zatem miesięczna rata przez cały okres amortyzacji każdego urządzenia wyniesie 120,83 zł (14 500 zł wartość środka trwałego × 10 proc. stawka : 12 miesięcy). Amortyzacja będzie dokonywana przez 10 lat.

Amortyzacji urządzeń klimatyzacyjnych można także dokonywać metodą degresywną. Tę metodę można stosować tylko do niektórych środków trwałych, tzn. do maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3–6 i 8 KŚT oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych. A zatem skoro urządzenia klimatyzacyjne zaliczane są do grupy 6 KŚT, można do nich stosować degresywną metodę amortyzacji.

Metoda degresywna polega na sukcesywnym zmniejszaniu wartości początkowej środka trwałego o dokonane dotychczas odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne są inne w każdym roku podatkowym. W pierwszym roku podatkowym używania środka trwałego nie stosuje się wprost stawek z wykazu rocznych stawek, lecz podwyższa je o współczynnik nie wyższy niż 2,0. Następnie począwszy od roku podatkowego, w którym w ten sposób określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty obliczanej przy zastosowaniu metody liniowej i stawek z wykazu, stosuje się odpisy już według metody liniowej i stawek z wykazu, aż do pełnego zamortyzowania środka trwałego. Metoda degresywna pozwala na wysokie odpisy amortyzacyjne w pierwszych latach użytkowania środka trwałego. Trzeba jednak pamiętać, że wybraną metodę amortyzacyjną, tzn. liniową bądź degresywną, należy stosować przez cały okres amortyzacji.

Przykład 2

Metoda degresywna Spółka zakupiła pięć klimatyzatorów o wartości 14 500 zł każdy. Przyjęła je do używania od 1 lipca 2023 r. Wybrała degresywną metodę amortyzacji. Spółka rozpocznie amortyzację od sierpnia 2023 r. W 2023 r. odpis wyniesie 1208,35 zł: 14 500 zł × (2 × 10 proc. stawka) = 2900 zł : 12 miesięcy = 241,67 zł 241,67 zł × 5 miesięcy = 1208,35 zł

Jeśli spółka zamierza nabyte urządzenie klimatyzacyjne użytkować przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, to spełnia ono kryteria uznania go za środek trwały i zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości powinno być jako taki ujęte.

Przykład 3

Zaksięgowanie klimatyzatora Spółka nabyła klimatyzator za 3900 zł + 897 zł VAT (23 proc.). Urządzenie nie wymaga dostosowywania, zatem od razu na podstawie faktury przyjęto je do użytkowania. Zgodnie z polityką rachunkowości ze względu na przewidywany okres użytkowania jest to środek trwały. W księgach rachunkowych dokonano zapisów: • Wn „Środki trwałe – urządzenia techniczne” 3900 zł, • Wn „VAT naliczony” – 897 zł, • Ma „Rozrachunki z dostawcami” 4797 zł.

Bardzo często przyjmuje się uproszczenie polegające na tym, że w przypadku nabycia składników aktywów, których cena nabycia jest stosunkowo niewielka, nie zalicza się ich do aktywów trwałych, tylko do materiałów. Wtedy najczęściej, korzystając z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, ich wartość od razu zalicza się w koszty zużycia materiałów. Z kolei wartość kosztów montażu będzie stanowiła koszt usług obcych. Oczywiście należy przeanalizować, czy łącznie ta wartość nie przekroczy progu przyjmowanego dla środków trwałych.

Przykład 4

Bezpośrednio w koszty Spółka nabyła przenośny klimatyzator za 1690 zł brutto, w tym VAT 316,02 zł. Ze względu na niską jednostkową wartość składnika podjęto decyzję, zgodną z zapisami polityki rachunkowości spółki, o niezaliczaniu go do środków trwałych. Księgowe zapisy będą wtedy następujące: 1. Zarachowanie nabycia: • Wn „Rozliczenie zakupu” 1373,98 zł, • Wn „VAT naliczony” 316,02 zł, • Ma „Rozrachunki z dostawcami” 1690 zł. 2. Przekazanie urządzenia do użytkowania: • Wn „Zużycie materiałów” 1373,98 zł, • Ma „Rozliczenie zakupu” 1373,98 zł.

Przepisy prawa bilansowego nakazują, aby na dzień nabycia środka trwałego dokonać wyboru metody i stawki amortyzacji. Najczęściej w praktyce jednostki korzystają z rozwiązań podpowiadanych przez prawo podatkowe.

W przypadku nabycia środków trwałych, których wartość nie przekracza tzw. niskiej jednostkowej wartości, można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Za niską jednostkową wartość najczęściej przyjmuje się przewidzianą w prawie podatkowym kwotę do 10 000 zł.

Przykład 5

Jednorazowe odpisy Spółka zakupiła klimatyzator o wartości 3200 zł + 736 zł VAT. Przyjęła go do używania z 13 lipca 2023 r. Podjęto decyzję o jednorazowym odpisie amortyzacyjnym: 1. Zarachowanie nabycia: • Wn „Rozliczenie zakupu” 3200 zł, • Wn „VAT naliczony” 736 zł, • Ma „Rozrachunki z dostawcami” 3936 zł. 2. Przekazanie urządzenia do użytkowania: • Wn „Środki trwałe – urządzenia” 3200 zł, • Ma „Rozliczenie zakupu” 3200 zł. 3. Amortyzacja za lipiec: • Wn „Amortyzacja środków trwałych” 3200 zł, • Ma „Umorzenie środków trwałych” 3200 zł. 4. Rozliczenie w koszty zarządu w przypadku prowadzenia ewidencji kosztów w zespole 5: • Wn „Koszty zarządu” 3200 zł, • Ma „Rozliczenie kosztów” 3200 zł.

Sposób postępowania z nabytym klimatyzatorem powinien być zgodny z zasadami przyjętymi przez jednostkę do ujmowania aktywów. ©℗