Fragment dokumentacji dotyczący procedury

Przechowywanie faktur i dokumentów

W momencie wpływu do spółki faktury w formie papierowej, dokumentującej dokonanie przez spółkę transakcji zakupowej, jest nanoszona na nią informacja o dacie wpływu do spółki (poprzez przybicie na fakturze stosownej pieczątki z datą). Następnie wyznaczony pracownik spółki skanuje taką fakturę, co wiąże się z jej jednoczesnym automatycznym importem do systemu przechowywania faktur. Po weryfikacji i zatwierdzeniu faktur są one przekazywane do systemu elektronicznego obiegu dokumentów (System EOD). Faktury są przechowywane w Systemie EOD w formacie uniemożliwiającym edycję zawartych na nich danych, w podziale na okresy rozliczeniowe. Po przesłaniu faktury do Systemu EOD nie ma możliwości ingerowania w jej treść ani jej usunięcia. Faktury są przechowywane w Systemie EOD przez okres wymagany przez przepisy prawa podatkowego, co najmniej do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z tytułu VAT i CIT.

W przypadku kosztów podróży służbowych w celu właściwego udokumentowania danego wydatku pracownik wgra do Systemu EOD skan lub zdjęcie dokumentu w jednym z akceptowanych formatów, tj. PNG, JPG, JPEG, PDF, HTML.TIF lub TIFF, i dołączy je do tworzonego w Systemie EOD raportu. Następnie raport będzie akceptowany przez pracownika i przesyłany do zatwierdzenia przez przełożonego (przełożonych) lub przez wyznaczoną przez spółkę osobę zajmującą się zatwierdzaniem wydatków pracowniczych. Po przesłaniu raportu do zatwierdzenia ani pracownik, ani inne osoby nie będą miały możliwości usunięcia dokumentu z Systemu EOD i ingerowania w jego treść. Osoba zatwierdzająca raport będzie przeprowadzać kontrolę formalną (pod kątem właściwego udokumentowania wydatku) i merytoryczną (pod kątem zasadności poniesienia danego wydatku w związku z działalnością spółki) dokumentów zamieszczonych w Systemie EOD. Warunkiem zatwierdzenia wydatku będzie jego związek z działalnością spółki, a także pozytywny wynik weryfikacji dotyczącej właściwego udokumentowania wydatku, tj. uzyskanie dokumentu (podlegającego przesianiu do systemu) w odpowiedniej (akceptowanej przez spółkę) formie.

W przypadku potencjalnej kontroli podatkowej spółka będzie w stanie zapewnić pełny i bezzwłoczny dostęp zarówno do dokumentów, jak i faktur przechowywanych w wersji elektronicznej, tj. odnaleźć niezwłocznie dokument lub fakturę na żądanie organu podatkowego, wydrukować ich obraz lub przesłać je pocztą elektroniczną. Sposób przechowywania dokumentów w Systemie EOD, w tym także faktur, będzie zapewniał spółce możliwość identyfikacji tożsamości sprzedawcy (autentyczność pochodzenia) oraz brak możliwości modyfikacji danych (integralność). Ponadto przechowywane dokumenty i faktury będą miały również odpowiednią jakość, zapewniającą możliwość bezproblemowego odczytu danych zawartych na dokumencie lub na fakturze (czytelność).

Spółka zrezygnowała z przechowywania wersji fizycznych (papierowych) faktur i innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztu, które po ich zarchiwizowaniu w formie elektronicznej, w sposób opisany powyżej, będą niszczone. Zasadność ponoszenia wydatków udokumentowanych fakturami jest weryfikowana przed ich poniesieniem, zgodnie z obowiązującymi w spółce procedurami. Faktury będą przechowywane na serwerach, które mogą się znajdować na terytorium RP. ©℗