Nasza firma rozpoczyna działalność produkcyjną. Będą realizowane równolegle różne zlecenia klientów. Proszę o wskazanie, na co trzeba zwrócić uwagę i jak taki proces powinien być księgowany. Najlepiej na przykładzie liczbowym.

Ustawa o rachunkowości nie wskazuje szczegółowych zasad księgowania na kontach. Wskazuje jedynie ogólne zasady ustalania kosztu wytworzenia produktu w celu zapewnienia wiernego i rzetelnego odzwierciedlenia wartości zapasów i kosztu sprzedanych produktów w sprawozdaniu finansowym.

Zasady funkcjonowania w jednostce rachunku kosztów powinny zostać opisane w dokumentacji polityki rachunkowości. To tam powinny być wskazane szczegółowe reguły postępowania na etapie ujmowania zdarzeń związanych produkcją i wyceną zarówno produktów gotowych, jak i niezakończonych. Przyjęte rozwiązania powinny wynikać ze specyfiki działalności jednostki i jak najrzetelniej pokazywać z perspektywy finansowej, w jaki sposób wytwarzany jest produkt. Częstym błędem jest ujmowanie w dokumentacji ogólników i brak wskazań szczegółowych.

Podkreślić należy, że ustawa o rachunkowości bezpośrednio nie narzuca metodologii ustalania wartości kosztu wytworzenia – wskazuje jedynie w art. 28 ust. 3‒4a, jakie składowe mogą lub nie mogą być elementem kalkulacji kosztu wytworzenia produktu. Przypomnieć należy też, że do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów:

1) będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych;

2) ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny;

3) magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji;

4) kosztów sprzedaży produktów.

Przy czym koszty te wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

Wskazanie, które koszty są kosztami pośrednimi zmiennymi, a które stałymi oraz jaki jest sposób ustalania normalnego poziomu mocy produkcyjnych, to kolejne ważne zagadnienie, jakie powinno być określone w dokumentacji polityki rachunkowości. Kierownik jednostki na podstawie analiz powinien wskazać, które koszty są traktowane jako koszty pośrednie i według jakich metod będą one rozliczane na poszczególne jednostki kalkulacyjne. Czy sposób ich rozliczania będzie oparty na ilości produkcji, czy może uda się ustalić bardziej zaawansowane mierniki? Po dogłębnym przeanalizowaniu działalności produkcyjnej dobór takich kluczy rozliczeniowych wcale nie musi być kosztownym procesem wymagającym wielu zmian i nakładów. Kalkulacja produktu to obszar rachunkowości, gdzie należy szczególnie zwrócić uwagę na możliwie najlepszy dobór nośników kosztów i metod ich rozliczania. To obszar, gdzie realizuje się kalkulacje za pomocą tradycyjnych lub nowoczesnych metodologii rachunku kosztów.

Rola księgowego

Sam sposób kalkulacji powinna określić dana jednostka w dokumentacji polityki rachunkowości. Ważną rolę odgrywają tu księgowi, którzy rozumieją znaczenie właściwej i pełnej informacji, bo wtedy mogą podpowiedzieć kierownictwu jednostki, co można zmienić. Księgowi muszą znać przebieg procesu technologicznego, rozumieć go, aby móc dobrać najbardziej adekwatne rozwiązania w zapisach księgowych. Dlatego pierwszym krokiem przy ustalaniu dokumentacji polityki rachunkowości jest spotkanie przedstawicieli działów finansowo-księgowych z pracownikami firmy odpowiedzialnymi za produkcję. Konieczne jest bardzo dokładne opisanie procesów, zasobów zużywanych w czasie produkcji, relacji technicznych i technologicznych, aby w mechanizmach księgowości i kontrolingu jak najdokładniej odzwierciedlić funkcjonowanie firmy. Należy oczywiście pamiętać, że każde zmiany, w tym wprowadzanie nowych produktów, wymagają ponownego przyjrzenia się temu, jak przebiegają te procesy w praktyce, jak się zmieniły i co należy zmienić w rozliczeniach księgowych. Musimy zawsze mieć świadomość, że polityka rachunkowości, księgowania, rozliczenia i w konsekwencji sprawozdanie finansowe mają oddawać to, co dzieje się w rzeczywistości. Rozwiązania księgowe nie mogą być tworzone tylko po to, by zrealizować wymogi prawne. W takiej sytuacji nie będą przydatne i będą generowały niepotrzebne koszty.

Podział

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości na koszty wytworzenia produktu składają się koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadniona część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Zwykle koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci, w jakiej się znajduje w dniu wyceny. W polityce rachunkowości powinno być wskazane, jakie to pozycje kosztów, na jakich kontach gromadzone będą o nich informacje i, co najważniejsze, na jakiej podstawie będą one traktowane jako koszty bezpośrednie, jak będą dokumentowane i ewidencjonowane.

Z kolei do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu, części kosztów pośrednich zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji oraz tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.

Jak zostało wskazane, koszty bezpośrednie zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości to te, które można w sposób bezpośredni powiązać z określonym produktem oraz z uzasadnioną częścią kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Do materiałów bezpośrednich zaliczamy: materiały bezpośrednie, płace bezpośrednie, koszty przetworzenia związane w sposób bezpośredni z produkcją ‒ chodzi o wszystkie koszty, które doprowadzają do powstania wyrobu gotowego.

Koszty pośrednie to te, które są związane z produkcją, ale nie można ich przyporządkować do konkretnego wyrobu. Są rozliczane przez nośnik kosztów, tzw. klucz rozliczeniowy, który jest uzależniony od charakteru, wielkości produkcji i wytwarzanych wyrobów gotowych. Są wyrażane w różny sposób:

ilość wytwarzanych produktów (szt., m, kg),

liczba godzin pracy pracowników produkcyjnych (Rbh), liczba godzin pracy maszyn i urządzeń przy konkretnym zleceniu,

wymiary, które są wykorzystywane w przedsiębiorstwie, np. mkw., m sześc. (powierzchnia produkcyjna/powierzchnia całkowitą przedsiębiorstwa), kWh (zużycie energii).

Koszty pośrednie, których nie możemy przypisać do konkretnego zlecenia, należy zaewidencjonować na kosztach wydziałowych i rozliczyć na koniec miesiąca za pomocą kluczy podziałowych.

Zlecenia produkcyjne są opracowane na podstawie zamówień nabywcy.

Trzeba pamiętać, że do kosztów wytworzenia produktu nie można zaliczyć zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości:

kosztów które są związane ze stratami produkcyjnymi,

kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych,

kosztów zarządu,

kosztów sprzedaży produktów,

kosztów magazynowania produktów.

Te koszty w momencie poniesienia bezpośrednio wpływają na wynik finansowy jako koszty okresu.

Konta

Zwykle przedsiębiorcy w swoich planach kont używają kont zespołu 4, czyli rodzaju kosztu, i zespołu 5, gdzie jest określane miejsce powstawania kosztu. Jednostka sama decyduje, jaką metodę stosuje w rachunku zysków i strat ‒ wersję porównawczą czy kalkulacyjną. Wybór swój zapisuje w polityce rachunkowości. Jeśli wybierze stosowanie metody porównawczej, to na koniec roku obrotowego przenosi na koncie „Rozliczenie kosztów” na stronę debetową koszty sprzedaży, koszty zarządu, koszty obrotów wewnętrznych, wartość sprzedanych wyrobów gotowych. Różnica pomiędzy stroną debetową a kredytową na koncie „Rozliczenie kosztów” oznacza zmianę stanu produktów (zwiększenie występuje wtedy, kiedy strona kredyt jest większa od strony debet, tak jak w podanym niżej przykładzie). Zmianę stanu produkcji przenosimy na konto „Wynik finansowy” po stronie kredyt (jeśli zmniejszenie to ze znakiem ujemnym).

To, jak mogą przebiegać księgowania i rozliczenia, zostanie zaprezentowane na przykładzie liczbowym. Oczywiście przyjęte rozwiązania są propozycją. Każda jednostka, uwzględniając swoją specyfikę, powinna zapisy w księgach dostosować do przebiegu produkcji we własnych strukturach, wykorzystując dostępne informacje i możliwości techniczne systemów informatycznych wspierających rachunkowość. ©℗

PRZYKŁAD

Artykuły tekstylne Firma produkcyjna Alfa wytwarza różnego rodzaju artykuły tekstylne: pościele, prześcieradła, obrusy, ściereczki, zasłony. Sprzedaje je w swoich sklepach oraz indywidualnym kontrahentom i hurtownikom. Rozlicza produkcje pod kątem zamówienia – zlecenia produkcyjnego. VAT został pominięty. Firma Beta złożyła zamówienie na:

Lp. Nr zlecenia Szt. Nazwa Zużycie na 1 szt. komponentu 1 001/02/2023/m 50 zasłony 20 mb 2 002/02/2023/s 30 obrusy 2 mb

Dwa zamówienia zostały przyjęte, założono zidentyfikowane zlecenia. Koszty materiałów bezpośrednich i robocizny bezpośredniej są rejestrowane na każde zamówienie oddzielnie. Jednostka ma materiały A na kwotę 40 000 zł, a materiały B na kwotę 5000 zł oraz zobowiązania w tej samej kwocie. Wszystkie operacje zostały poniesione w bieżącym miesiącu (tu w czerwcu). Operacje gospodarcze dokonane w styczniu: 1) 5 czerwca zakupiono materiał A na zlecenie 001/06/2023/m (1100 m.b. × 100 zł = 110 000 zł) od dostawcy i wystawiono PZ; 2) 8 czerwca zakupiono artykuły zdobnicze na zlecenie 001/06/2023/m (50 szt.× 20 zł = 1000 zł) od dostawcy i wystawiono PZ; 3) 9 czerwca zakupiono nici do szycia na zlecenie 001/06/2023/m (7 szt. × 5 zł = 35 zł) od dostawcy i wystawiono PZ; 4) 30 czerwca wypłacono pracownikom produkcyjnym wynagrodzenie (płace bezpośrednie wraz z narzutami) dotyczące zlecenia 001/06/2023/m na kwotę 35 000 zł; 5) 10 czerwca wydano z magazynu materiały do zużycia na podstawie RW:

Zlecenie 001/06/2023/m Jednostki miary Ilość Cenajednostkowa Wartość w zł 1 Materiałybezpośrednie: materiał A m.b. 1100 100 110 000,00 artykułyzdobieniowe szt. 50 20 1000,00 nici szt. 7 5 35,00 2 Płacebezpośrednie 35 000,00 Razem koszty bezpośrednie 111 035,00

6) 5 czerwca zakupiono materiał B do zlecenia 002/06/2023/s (70 m.b. × 20 zł = 1400 zł) od dostawcy i przyjęto do magazynu na podstawie PZ;

7) 8 czerwca zakupiono do zlecenia 002/06/2023/s materiały dekoracyjne (60 szt. × 10 zł = 600 zł) od dostawcy i przyjęto do magazynu na postawie PZ; 8) 8 czerwca zakupiono nici do zlecenia 002/06/2023/s (3 szt. × 5 zł = 15 zł) od dostawcy i przyjęto do magazynu na podstawie PZ; 9) 30 czerwca wypłacono pracownikom produkcyjnym wynagrodzenie (płace bezpośrednie wraz z narzutami) dotyczące zlecenia 002/06/2023/s na kwotę 900 zł; 10) 11 czerwca na podstawie RW wydano z magazynu materiały do zużycia:

Zlecenie 002/06/2023/s Jednostki miary Ilość Cenajednostkowa Wartość w zł 1 Materiałybezpośrednie: materiał B m.b. 70 20 1400,00 artykułydekoracyjne szt. 60 10 600,00 nici szt. 3 5 15,00 2 Płacebezpośrednie 900,00 Razem koszty bezpośrednie 2915,00

11) 12 czerwca wydano na podstawie RW z magazynu materiał A na potrzeby administracji w kwocie 2000 zł (materiał posłużył jako zasłona do pomieszczenia socjalnego); 12) 30 czerwca wypłacono wynagrodzenia w kwocie 6000 zł, w tym: 2000 zł pracownik pośrednio produkcyjny, 4000 zł koszty administracji; 13) 15 czerwca otrzymano fakturę za najem biura zarządu dotyczącą I półrocza w kwocie 6000 zł i zaksięgowano ją koszty stycznia; 14) 16 czerwca wydano z magazynu na podstawie RW materiały A do naprawy towaru A w kwocie 1000 zł (drobne przeróbki); 15) 20 czerwca otrzymano fakturę za energię elektryczną na kwotę 4000 zł, w tym koszty zarządu 1000 zł, a koszty pośrednie 3000 zł; 16) 30 czerwca przeksięgowano koszty wydziałowe, ustalono koszt jednostkowy wyrobów gotowych i przyjęto je do magazynu; koszty wydziałowe są rozliczane według klucza płac bezpośrednich;

Płace bezpośrednie w zł Wskaźnik Zlecenie 001/02/2023/m 35 000,00 0,97 Zlecenie 002/02/2023/s 900,00 0,03 Razem 35 900,00 1,00

17) 30 czerwca przekazano do sklepu fabrycznego gotowe produkty ze zlecenia 002/06/2023/s; 18) 30 czerwca sprzedano wyroby gotowe (50 szt. × 4000 zł = 200 000 zł). Na podstawie WZ zaksięgowano wartość sprzedanych wyrobów gotowych; 19) 30 czerwca otrzymano fakturę za transport wyrobów gotowych (800 zł); 20) 30 czerwca ustalono wynik finansowy w wariancie porównawczym na koniec miesiąca.