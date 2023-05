Grupazagadnień Wskazane nieprawidłowości Działania zaradcze w odniesieniu do uwagwskazanych jako nieprawidłowości

Role i odpowiedzialność za SWKJ firmy audytorskiej ■ Przypisanie właścicielowi firmy audytorskiej wykonywania okresowych działań monitorujących co doprowadza do samokontroli■ Brak przydzielenia odpowiedzialności operacyjnej za system kontroli jakości jak też za konkretne aspekty systemu zarządzania jakością Zweryfikowanie, czy odpowiedzialność została przydzielona i czy obecny sposób przydzielenia nie prowadzi do autokontroli

Oszacowanie ryzyka przez firmę ■ W części zaprojektowanych reakcji na ryzyka jakości brak wyszczególnienia w zakresie rodzaju, rozłożenia w czasie i zakresu■ Nieuwzględnienie przez firmy deklarujące świadczenie usług wynikających z art. 47 ust. 2 UoBR1 (głównie prowadzenie ksiąg rachunkowych) związanych z tym ryzyk jakości i reakcji na te ryzyka jakości■ Nieskorzystanie przez firmy w pełni z możliwości ograniczenia wymogów KSKJ 12, KSB 220(Z)3 odnoszących się do personelu, czyli niedostosowanie swoich systemów do skali i sposobu działania■ Brak w dokumentacji SWKJ poszczególnych firm audytorskich opisów podsumowujących charakter firmy i rodzaj wykonywanych przez nią zleceń ■ Rozważenie, jak ryzyko nadmiernej zażyłości z klientem przy danym zleceniu znalazło swoje odzwierciedlenie w procedurach, w tym określenie jasnych kryteriów identyfikujących ryzyko nadmiernej zażyłości oraz zaprojektowanie reakcji stanowiących ograniczenie tego ryzyka■ Ustalenie okresów rotacji oraz karencji dla kontrolera jakości na zleceniu zgodnie z par. 19-1 KSKJ 24

Ład korporacyjny i przywództwo ■ Nieskorzystanie z możliwości oceny, że niektóre z celów nie dotyczą firmy audytorskiej ze względu na brak personelu■ Zaprojektowanie reakcji na ryzyka łącznie z celami odnoszącymi się do kultury firmy mimo nieposiadania personelu■ W przypadku świadczenia innych usług brak rozważenia, czy taka sytuacja pozwoli na poświecenie na badanie sprawozdań odpowiedniego czasu■ Brak wskazania konieczności zatrudnienia do monitoringu i kontroli jakości osób z zewnątrz■ Brak odniesienia się do niewystarczających zasobów (ludzkich, finansowych, intelektualnych i technologicznych) ■ Rozważenie dostosowania dokumentacji do specyfiki i rozmiaru swojej działalności poprzez redukcję wymogów KSKJ 12 oraz KSB 220(Z)3 z uwagi na brak personelu■ Odniesienie się do ryzyka autokontroli i wskazanie, w jaki sposób będą realizowane procedury monitoringu oraz kontroli jakości zlecenia■ Rozważenie konfliktu w zakresie ograniczonych zasobów w odniesieniu do świadczenia innych usług oraz badania

Stosowne wymogi etyczne ■ Brak procedur zapobiegających naruszeniu art. 70 ust. 1 UoBR1■ Brak opisu, jak firma będzie szacowała ryzyko nadmiernej zażyłości z klientem przy danym zleceniu, oraz brak określenia jasnych kryteriów, kiedy firma zidentyfikuje ryzyko nadmiernej zażyłości i opisze reakcje stanowiące ograniczenie tego ryzyka■ Niezaprojektowanie wymogów dotyczących okresów rotacji i karencji dla kontrolera jakości■ Brak ustanowienia rejestru skarg i zarzutów, w tym możliwości składania skarg anonimowo■ Brak włączenia do SWKJ firmy wzorców oświadczeń o niezależności składanych przez firmę i członków zespołu audytowego do konkretnych zleceń ■ Zaprojektowanie monitoringu oraz ewentualnych reakcji na ryzyko naruszenia art. 70 ust. 1 UoBR1■ Uwzględnienie specyficznych ryzyk jakości wynikających z prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej■ Uwzględnienie dodatkowych ryzyk jakości w sytuacji świadczenia usług wynikających z art. 47 ust. 2 UoBR1■ Ustanowienie rejestru skarg i zarzutów, w tym możliwości składania skarg anonimowo■ Włączenie do SWKJ wzorców oświadczeń o niezależności

Akceptacja i kontynuacja relacji z klientem oraz konkretnych zleceń ■ Brak polityk i procedur akceptacji dodatkowych zleceń dla istniejących klientów oraz brak opracowania strategii biznesowej, mimo że takie dokumenty zostały wymienione w treści opisu SWKJ■ Brak odniesienia się do celu określonego w par. 30-1 KSKJ 12 dotyczącego ustalania wynagrodzenia za badanie zgodnie z art. 80 ust. 2 UoBR1 oraz brak określenia sposobu dokumentowania sposobu ustalania wynagrodzenia■ Brak zaprojektowanego formularza do kontynuacji zlecenia i brak niezbędnej procedury przy kontynuacji zlecenia ■ W tabeli celów jakości, ryzyk jakości oraz reakcji na te ryzyka wskazanie celu określonego w par. 30-31 KSKJ 12 dotyczącego ustalania wynagrodzenia za badanie zgodnie z art. 80 ust. 2 UoBR1 oraz określenie sposobu dokumentowania dla tego procesu■ Ustanowienie procedury dla kontynuacji zlecenia (wypełnianie formularzy kontynuacji zlecenia), jeśli do tej pory procedura taka nie była ustanowiona

Wykonywanie zlecenia, w tym kontrola jakości wykonania zlecenia ■ Pomimo powołania się w SWKJ na zaprojektowane reakcje na ryzyko takie jak: procedura wyznaczenia wystarczającego czasu pracy kluczowemu biegłemu rewidentowi, procedura planowania zlecenia, procedura weryfikacji różnic między planowaniem a wykonaniem zlecenia, procedura wykorzystania ekspertów, procedura archiwizacji akt zlecenia brak tych procedur■ Brak określenia sposobu rozstrzygania rozbieżności opinii między biegłym rewidentem a kontrolerem jakości wykonania zlecenia■ Brak określenia w ogóle kryteriów do objęcia danego zlecenia przeglądem kontroli wykonania jakości zlecenia lub opis kryteriów nieadekwatny do specyfiki działalności firmy■ Brak polityki lub procedury sporządzania dokumentacji klienta zgodnie z art. 67 ust. 3 UoBR1 oraz tworzenia akt badania zgodnie z art. 67 ust. 4 UoBR1■ Brak polityki lub procedury odpowiedniego utrzymywania i przechowywania dokumentacji zlecenia, w tym brak polityki lub procedury zamykania akt zleceń■ Zaprojektowanie zasad zamykania akt badania niezabezpieczających przed modyfikacją lub niepozwalających na określenie daty zamknięcia tych akt ■ Ustalenie sposobu rozstrzygania rozbieżności opinii między biegłym rewidentem a kontrolerem jakości wykonania zlecenia■ Ustalenie jasnych kryteriów do objęcia danego zlecenia przeglądem kontroli wykonania jakości zlecenia adekwatnych do wielkości i zakresu działania firmy■ Ustanowienie polityki lub procedury sporządzania dokumentacji klienta zgodnie z art. 67 ust. 3 UoBR1 oraz tworzenie akt badania zgodnie z art. 67 ust. 4 UoBR1■ Ustanowienie polityki lub procedury odpowiedniego utrzymywania i przechowywania dokumentacji zlecenia, w tym ustanowienie polityki lub procedury zamykania akt zleceń tak, aby zabezpieczyć zamknięte akta przed ich utratą lub ewentualną modyfikacją

Zasoby ■ Mimo braku personelu zaprojektowanie w tabeli celów jakości, ryzyk jakości i reakcji na te ryzyka procedur odnoszących się do personelu■ Zaprojektowane reakcje w zakresie zasobów technologicznych odnoszące się jedynie do zapewnienia odpowiedniej infrastruktury informatycznej, a nieodnoszące się do kwestii odpowiedniego utrzymywania i wykorzystania tych zasobów■ Zaprojektowane reakcje w zakresie zasobów intelektualnych nieodnoszące się do odpowiedniego utrzymywania i wykorzystywania zasobów, w tym zapewniania ich bieżącej aktualizacji■ Nieprzygotowanie spisu zasobów technologicznych oraz intelektualnych, które stanowiłyby podstawę do identyfikacji i zarządzania tymi zasobami ■ Dostosowanie dokumentacji systemu kontroli jakości do specyfiki i rozmiaru swojej działalności poprzez redukcję wymogów KSKJ 12 oraz KSB 220(Z)3 z uwagi na brak personelu■ W obszarze zasobów technologicznych i intelektualnych zweryfikowanie, czy zaprojektowane reakcje w tablicy celów jakości, ryzyk jakości oraz reakcji na te ryzyka odnoszą się również do kwestii odpowiedniego utrzymywania i wykorzystania tych zasobów, jak również posiadania spisu tych zasobów (stanowi on bowiem podstawę do identyfikacji tych zasobów i zarządzania nimi)

Informacja i komunikacja ■ W tabeli celów jakości, ryzyk jakości i reakcji na te ryzyka w kolumnie ryzyka jakości wpisywanie sformułowania „oczekiwania firmy” zamiast oszacowanych ryzyk jakości dotyczących tego obszaru, jak również wskazywanie na procedury, których ostatecznie nie odnotowywano w SWKJ■ Brak procedury komunikowania się z osobami sprawującymi nadzór■ Brak lub niepełne uregulowania dotyczące sposobu komunikacji z PANA■ Brak ustalonego sposobu komunikacji z zastępującą lub zastępowaną firmą ■ Rozważenie, czy zaprojektowane reakcje związane z komunikacją ze stronami trzecimi w pełni wyczerpują wymogi KSKJ 12