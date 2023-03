Zgodnie z przepisami jednostka będąca podatnikiem CIT może odliczyć stratę w roku podatkowym, w którym osiągnie dochód. Zazwyczaj wiedzę, czy taką stratę posiada, uzyskiwała pod koniec marca po przygotowaniu CIT-8. Jednak zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych termin rozliczenia podatku dochodowego za 2022 r. został przesunięty z 31 marca na 30 czerwca. W efekcie wielu płatników CIT się zastanawia, czy z odliczeniem straty za 2022 r. trzeba poczekać do złożenia CIT-8 czy też można skorzystać z tej możliwości już teraz, obliczając zaliczki na poczet CIT za marzec. [ramka]Odpowiedź brzmi: nie trzeba czekać, można rozliczyć ją wcześniej. A przypomniał o tym ostatnio dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidulanej z 20 marca 2023 r. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.69.2023.1.EJ. Czytamy w niej, że: „podatnik może odliczyć stratę podatkową wówczas, gdy osiągnie dochód podatkowy. Nie ma natomiast możliwości rozliczenia straty podatkowej w roku podatkowym, w którym nie osiągnięto dochodu. Jeżeli zatem podatnik osiąga dochód w trakcie trwania roku podatkowego, tj. stwierdza w trakcie roku podatkowego, że obowiązany jest do wykazania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, to zasadne jest uznanie, że osiągnął on dochód, który może obniżyć o kwotę straty w odpowiedniej wysokości. Oznacza to, że podatnik nie musi czekać do momentu sporządzenia rocznego zeznania podatkowego, w którym wykaże dochód z całego roku podatkowego, i dopiero wówczas obniży jego wysokość o odpowiednią kwotę straty.”