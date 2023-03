Firmy, koncentrując się obecnie na tym, skąd i na co pozyskać środki z nowej perspektywy, coraz mniejszą wagę przykładają do kwestii rozliczenia funduszy ze starej perspektywy. To błąd, bo jakiekolwiek zaniechania w tym zakresie mogą skutkować ich zwrotem. Co więcej, decyzja o zwrocie dotacji ma swoje konsekwencje księgowe i co do zasady będzie oznaczać konieczność wprowadzenia zmian w sporządzonym już sprawozdaniu finansowym za 2022 r. Niestety przy tego typu korektach nie brakuje też błędów, co z kolei może być podstawą zakwestionowania sprawozdania przez biegłego rewidenta.