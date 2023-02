Rezerwy to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Wynika to z art. 3 ust. 1 pkt 21 u.r. Z kolei zobowiązania to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki.